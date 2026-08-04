El Gobierno descartó ayuda financiera para las familias endeudadas

"Nosotros creemos en las soluciones privadas porque además este es un problema entre privados. El Gobierno actúa bajando la inflación y las tasas de interés", sostuvo este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El Gobierno se manifestó nuevamente sobre la cuestión de la morosidad de millones de argentinos, con una deuda con bancos y otras entidades financieras que fue en aumento en el último año y medio , y descartó cualquier tipo de ayuda estatal para asistir a las familias. "Nosotros creemos en las soluciones privadas, porque además este es un problema entre privados. El Gobierno ayuda bajando la inflación y las tasas de interés" , sostuvo este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier .

En conferencia de prensa, el portavoz ratificó la negativa de Javier Milei a cualquier tipo de asistencia. "Lo que dijo recientemente el Presidente es que si nosotros pretendemos ayudar a aquellos que la están pasando mal, poniéndole plata de otras personas en el bolsillo, eso viola un derecho de propiedad . Nosotros no vamos con esa solución, no vamos a darle un Plan Platita a la gente que la está pasando mal para darle una solución parcial", planteó.

" Ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total . Más de 50% de la gente llegó a estar por debajo de la línea de pobreza. Estuvimos más de 12 años sin crecimiento económico, con un nivel de inflación arriba del 200%, producto del Plan Platita", añadió.

"Ahora, yendo a las moras, haber tenido el Congreso que tuvimos antes de octubre de 2025, aprobando proyectos de ley sin ningún financiamiento y generando incertidumbre, y hasta un golpe de mercado en cierto modo, que afectó los ingresos, la inflación, el tipo de cambio y demás, no es gratuito. Todavía estamos pagando los costos de un 2025 difícil, en donde con mucha irresponsabilidad alguna cantidad de legisladores aprobaron proyectos de ley con irresponsabilidad fiscal, por lo menos. Nosotros no queremos volver a ese escenario ", definió Ravier.

En cuanto a una posible respuesta a la situación, manifestó que "estamos superando esto, los datos lo muestran, estamos revirtiendo el incremento de las moras, ahora está empezando a detenerse el crecimiento, incluso a bajar, y creemos que entre privados van a llegar a un refinanciamiento extendiendo plazos y bajando las tasas de interés que le van a dar una solución a este problema ".

"Nosotros creemos en las soluciones privadas, porque además este es un problema entre privados. ¿Cómo ayuda el Gobierno? Bajando la inflación, bajando las tasas de interés. No bajan porque automáticamente lo haga el presidente del Banco Central de manera arbitraria; esto tiene que ser un proceso genuino que ocurre volviendo al ahorro", concluyó.

Javier Milei: "Nadie se endeudó con una pistola en la cabeza"

El Presidente volvió a descartar este lunes cualquier posibilidad de que el Estado implemente algún mecanismo de asistencia para los millones de argentinos que atraviesan problemas para pagar sus deudas. "Nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse", afirmó Milei al referirse al crecimiento de la morosidad, aunque los últimos datos disponibles muestran que, mientras el Gobierno atribuye el fenómeno exclusivamente a decisiones individuales, la cantidad de personas que cae en incumplimiento continúa aumentando.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario calificó el aumento de la mora como "un problema entre privados" y rechazó que el Estado deba intervenir para asistir a quienes no pueden afrontar sus obligaciones. "¿Es correcto que yo le haga pagar a usted eso?", planteó al justificar su postura.

Además, sostuvo que el Gobierno únicamente fomenta que las entidades financieras refinancien los créditos y reiteró que quienes se endeudaron deben hacerse responsables de sus decisiones. Sus expresiones se alinean con las expresadas días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también descartó un programa de ayuda para los deudores y sostuvo que se trata de una cuestión que corresponde resolver entre privados.