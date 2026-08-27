27 de agosto de 2026 Inicio
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Fernando Cerimedo habló desde la cárcel e intentó despegar a Rodrigo Paz de sus actividades

En una carta enviada a la prensa, respaldó al presidente boliviano y rechazó las acusaciones de que actuaba en nombre de Paz y de su esposa, mientras enfrenta investigaciones por el ataque a Nadia Beller.

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Fernando Cerimedo se despegó de los supuestos vínculos con el gobierno boliviano. 

Fernando Cerimedo se despegó de los supuestos vínculos con el gobierno boliviano. 

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, difundió este jueves una carta desde la cárcel de Palmasola, en Bolivia, donde permanece detenido, para respaldar al presidente Rodrigo Paz y rechazar que haya tenido facultades para actuar por la familia presidencial, en medio de las investigaciones que enfrenta por el ataque contra Nadia Beller y otras causas.

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En su mensaje compartido por TN, el consultor políticose despegó de las acusaciones sobre supuestas gestiones realizadas desde su posición cercana al mandatario. "Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones. Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario", afirmó desde el penal boliviano.

Cerimedo también rechazó cualquier intervención en operaciones económicas o acuerdos vinculados con el entorno presidencial y apuntó especialmente contra las versiones que involucran a María Elena Urquidi. "Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente a quien aprecio profundamente", aseguró.

Además, el asesor manifestó su respaldo personal hacia la primera dama y destacó que conoce su trayectoria. "Sé de su honorabilidad así como la de toda la familia", escribió, en una definición con la que buscó desmarcarla de las versiones que comenzaron a circular alrededor del caso y de las sospechas que alcanzaron al círculo presidencial.

El consultor también criticó la forma en que el episodio adquirió una dimensión política y vinculó esa situación con el escenario que atraviesa Bolivia. "Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político", expresó, antes de señalar a sectores enfrentados con el rumbo del actual Gobierno.

En ese sentido, Cerimedo apuntó directamente contra quienes, según su mirada, pretenden condicionar a la administración de Paz. "No quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo", escribió, en una referencia al período de predominio político encabezado por Evo Morales y sus sucesores dentro del Movimiento al Socialismo.

Cerimedo cerró su carta con una advertencia sobre la información que, según denunció, circuló en su contra y anticipó que dará su propia versión de los acontecimientos. "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno", concluyó.

Rodrigo Paz negó que Cerimedo haya tenido autorización para representarlo

El presidente de Bolivia explicó, en un video publicado en X, que el contacto con el consultor se produjo después de que su espacio avanzara a la segunda vuelta, aunque el vínculo no llegó a formalizarse. "Siendo estratega de orden internacional, la constancia o presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener sólido un formato de trabajo", detalló.

Paz también fue categórico sobre el alcance que tuvo ese acercamiento y negó que Cerimedo haya contado con facultades para actuar en su nombre. "Por eso nunca hubo un contrato, por eso nunca hubo una relación de trabajo directa. El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la presidencia, al gobierno o a mi familia", afirmó.

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