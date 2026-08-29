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El especial pedido de Lucía Galán por una nena del Hogar Pimpinela

La cantante compartió una convocatoria pública para encontrar una familia de adopción para una menor que está en la institución que fundó junto a su hermano Joaquín. Cómo postularse.

Lucía Galán pidió ayuda para una niña de 11 años del Hogar Pimpinela.

Lucía Galán pidió ayuda para una niña de 11 años del Hogar Pimpinela.

Redes sociales

Lucía Galán volvió a mostrar su compromiso social al utilizar las redes para impulsar una campaña solidaria y encontrarle una familia a una niña que vive en el Hogar Pimpinela.

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La menor de 11 años está en el lugar que apadrina la actriz junto a su hermano Joaquín, tarea que ya lleva 30 años. "Tenemos en el Hogar Pimpinela una niña de 11 años maravillosa que espera una familia. Ayudar a difundir, gracias", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Galán acompañó la publicación con un video emotivo donde remarcó la importancia de la convocatoria pública para concretar la adopción. "Todos esos prejuicios de adoptar niños mayores muchas veces no son reales", destacó la cantante.

Datos clave para la búsqueda de la adopción

Lucía Galán compartió la información oficial para quienes quieran postularse para la adopción de una niña de 11 años que está en el Hogar Pimpinela. Se trata de una convocatoria pública abierta a toda la comunidad. Los interesados deben escribir a [email protected]. Es imprescindible incluir el código Ref. 0293 en el asunto del correo, en referencia a este caso.

Hogar Pimpinela: casi tres décadas transformando vidas

Desde 1996, Lucía y Joaquín Galán trabajan en el Hogar Pimpinela, donde asisten con vivienda, educación y contención emocional a niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. La casa está ubicada en la localidad de Florida, en Vicente López, en un predio otorgado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Durante todo este tiempo, pasaron cientos de menores, la mayoría judicializados; muchos encontraron un refugio seguro, mientras lograban integrarse a un nuevo entorno familiar mediante los procesos de adopción.

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