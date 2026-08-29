El especial pedido de Lucía Galán por una nena del Hogar Pimpinela La cantante compartió una convocatoria pública para encontrar una familia de adopción para una menor que está en la institución que fundó junto a su hermano Joaquín. Cómo postularse. Agregar C5N en









Lucía Galán pidió ayuda para una niña de 11 años del Hogar Pimpinela. Redes sociales

Lucía Galán volvió a mostrar su compromiso social al utilizar las redes para impulsar una campaña solidaria y encontrarle una familia a una niña que vive en el Hogar Pimpinela.

La menor de 11 años está en el lugar que apadrina la actriz junto a su hermano Joaquín, tarea que ya lleva 30 años. "Tenemos en el Hogar Pimpinela una niña de 11 años maravillosa que espera una familia. Ayudar a difundir, gracias", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

Galán acompañó la publicación con un video emotivo donde remarcó la importancia de la convocatoria pública para concretar la adopción. "Todos esos prejuicios de adoptar niños mayores muchas veces no son reales", destacó la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hogar Pimpinela. (@hogar_pimpinela) Datos clave para la búsqueda de la adopción Lucía Galán compartió la información oficial para quienes quieran postularse para la adopción de una niña de 11 años que está en el Hogar Pimpinela. Se trata de una convocatoria pública abierta a toda la comunidad. Los interesados deben escribir a [email protected]. Es imprescindible incluir el código Ref. 0293 en el asunto del correo, en referencia a este caso.