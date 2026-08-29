"No soy ningún gato": una influencer negó un romance con un jugador de la Selección argentina Un creadora de contenido respondió a las versiones que circularon tras una foto en un hotel y rechazó haber compartido una fiesta en un barco con el futbolista durante el torneo junto a otras personas. De quién se trata. Agregar C5N en









Un jugador de la Selección argentina fue vinculado con una influencer y ella lo negó. Web

La influencer Clara Cremaschi rechazó, a través de su cuenta de X, cualquier relación sentimental con José Manuel "El Flaco" López y negó haber participado de una fiesta en un barco durante el Mundial 2026, luego de que circulara una fotografía del delantero junto a dos influencers tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra.

La joven explicó que conoce al futbolista desde antes de la Copa del Mundo y que el vínculo entre ambos nació por intermedio de una expareja. Frente a las versiones que aparecieron en redes, remarcó que la relación es exclusivamente amistosa y cuestionó las interpretaciones que surgieron a partir de aquella imagen.

"No estoy ni estuve nunca con el Flaco", advirtió Clara Cremaschi e X. X: @ClariCremaschi El episodio tomó fuerza después de una postal captada en una habitación de hotel, donde López apareció junto a Cremaschi y otra creadora de contenido, escena que despertó especulaciones entre usuarios y llevó esas versiones hasta distintos espacios vinculados con el torneo.

Ante el alcance que tuvieron los comentarios, Cremaschi decidió responder de forma directa y negó haber mantenido un romance con el integrante de la Selección argentina. "No puedo creer las pelotuceses que se están inventando, Yo no estoy ni estuve nunca con el Flaco", escribió en X al cuestionar las versiones.

"Yo no soy ningún gato": el contundente mensaje de Clara Cremaschi ante los rumores que la vinculan con el Flaco López La creadora de contenido también se refirió a la supuesta celebración posterior al partido y negó que hubiera participado de una reunión en una embarcación, en ese contexto. "Yo no fui a ningún barco y sí fuimos post partido como las mil amistades de otros jugadores", afirmó en su publicación.

El Flaco López y Clara Cremaschi mantienen una relación de amistad. Web Por último, Cremaschi apuntó contra quienes difundieron las versiones y cuestionó el tratamiento periodístico que recibió el episodio. "No soy ningún gato y me sorprende lo idiotas que son los periodistas que levantan semejante idiotez", expresó, en un mensaje que cerró su descargo sobre el vínculo con López.