Viernes rojo en los mercados: las acciones y bonos argentinos se desplomaron arrastrados por Wall Street

El Merval cayó casi un 1%, mientras que el riesgo país se consolidó por encima de los 510 puntos. El discurso agresivo del presidente de la Fed, Kevin Warsh, desató una ola de toma de ganancias que golpeó con fuerza a los activos locales.

La jornada financiera de este viernes cerró con saldo negativo para los activos argentinos, condicionados por el clima de cautela global que se adueñó de Wall Street. Tras el esperado discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, los principales índices neoyorquinos perdieron hasta un 0,5% tras recortar las ganancias que registraban a mitad del día. Esta retracción en la plaza internacional repercutió de inmediato en el mercado local, forzando un cierre en terreno negativo tanto para las acciones locales como para los títulos públicos.

En ese contexto, el índice de referencia S&P Merval registró un retroceso del 0,72%, ubicándose en las 2.979.471,81 unidades, mientras que en dólares cedió 0,7% y acumula -10,8% en agosto (u$s1.854,52). La tendencia vendedora estuvo fuertemente traccionada por una toma de ganancias en los sectores energético, gasífero y financiero hacia el cierre de la semana.

El sector más castigado de la rueda fue el de transporte de gas, encabezado por un pronunciado desplome en las acciones de Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), que cayeron un 4,01%. A su vez, sufrieron bajas significativas Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) con un descenso del 1,96%, Aluar (ALUA) con una merma del 1,59% y Sociedad Comercial del Plata (COME) con un 1,42%. Asimismo, en el rubro energético retrocedieron Cresud (CRES) (-1,28%), Central Puerto (CEPU) (-1,15%), Distribuidora de Gas Cuyana (ECOG) (-1,11%), Edenor (EDN) (-1,06%), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) (-1,04%), Grupo Financiero Galicia (GGAL) (-1,02%) y la petrolera estatal YPF (YPFD) (-0,62%).

En contraposición, solo un puñado de papeles logró abstraerse del clima negativo y cerrar en terreno positivo. La principal alza de la fecha la registró la cementera Loma Negra (LOMA), que avanzó un 1,21%. Del lado bancario y de servicios, se observaron leves incrementos en Banco BBVA Argentina (BBAR) (+0,13%), Transener (TRAN) (+0,13%) y Banco Macro (BMA), que cotizó con una sutil suba del 0,08%.

En sintonía con el comportamiento de la plaza local, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) operaron mayoritariamente en terreno negativo durante la jornada financiera. La toma de ganancias se hizo sentir con fuerza en la bolsa neoyorquina, donde la gran mayoría de los activos argentinos cedió posiciones arrastrada por la cautela de los inversores.

Las bajas más pronunciadas del día las sufrieron los papeles del sector inmobiliario, bancario y agropecuario. La principal caída la registró IRSA (IRS), que retrocedió un 1,88%, seguida por Grupo Financiero Galicia (GGAL) con una baja del 1,56% y Cresud (CRESY) con una merma del 1,43%. Asimismo, en el rubro financiero también operaron en terreno negativo Banco Macro (BMA) (-1,07%), Grupo Supervielle (SUPV) (-1,07%) y BBVA Argentina (BBAR) (-0,89%).

El sector energético tampoco logró escapar a la marea roja en Nueva York, registrando caídas en Transportadora de Gas del Sur (TGS) (-1,40%), Central Puerto (CEPU) (-1,11%), Edenor (EDN) (-1,10%), Pampa Energía (PAM) (-0,85%), Vista Energy (VIST) (-0,67%) y la petrolera estatal YPF (-0,55%). Por el contrario, solo tres activos consiguieron abstraerse del sesgo vendedor: Bioceres Crop Solutions (BIOX) encabezo las subas con un incremento del 1,38%, acompañada por Telecom Argentina (TEO) con un 0,23% y la cementera Loma Negra (LOMA) con un leve avance del 0,21%.

@FalabellaCorsi

En el segmento de la renta fija, los bonos soberanos argentinos experimentaron una mínima baja promedio del 0,1%. Como contrapartida, el índice de riesgo país elaborado por el JP Morgan sumó presión al ubicarse en la zona de los 513 puntos básicos. Esta evolución se vio afectada directamente por el incremento en las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales sirven como base de comparación para el indicador, acumulando en lo que va del mes de agosto un preocupante avance de más del 18%.