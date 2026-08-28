28 de agosto de 2026 Inicio
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Estiman que la economía argentina crecerá menos de lo esperado en 2026: los motivos

Consultoras y analistas privados recortaron sus proyecciones y, aunque mantienen los números positivos, hablan de un "estancamiento". El titular del Banco Central, Santiago Bausili, había reconocido días atrás que el crecimiento era "mucho más despacio de lo que nos gustaría”.

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Javier Milei junto a Luis Caputo. 

Javier Milei junto a Luis Caputo. 

Diversas consultoras y analistas privados recortaron las proyecciones de crecimiento de la economía argentina y generaron un dolor de cabeza al plan del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. Pese a que mantienen números positivos, hablan de un "estancamiento" con mermas de hasta un 1,5%. El titular del Banco Central, Santiago Bausili, había reconocido días atrás que el crecimiento era "mucho más despacio de lo que nos gustaría”.

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Desde Latin Securities Argentina, analizaron que “la economía se encuentra actualmente estancada: desde el pasado diciembre hasta hoy", incluso, advirtieron: "no ha crecido en términos ajustados estacionalmente”,

Bárbara Guerezta, directora de estrategia macro y soberana de la compañía de servicio financieros, señaló en diálogo con la agencia internacional Bloomberg que "el Gobierno decidió mantener una política monetaria mucho más restrictiva de lo que esperábamos al no recurrir al endeudamiento exterior, y esa fue una de las razones por las que revisamos nuestra proyección”, la cual pasó al rango de 2% a 2,5% cuando en enero era de 3% a 3,5%.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Econom&iacute;a, Luis Caputo.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La consultora Eco Go también hizo un recorte sobre las proyecciones de crecimiento: pasó del 2,7% al 2,0%. “Luego de las elecciones la recuperación de la actividad fue más lenta. El crédito no volvió a ser un driver de la economía en gran medida por los niveles de morosidad que alcanzaste en paralelo a la caída del ingreso disponible. Por otra parte, la aceleración inflacionaria que hubo a principio de año también demoró la recuperación de poder adquisitivo que incidió negativamente en el consumo y que explica parte del recorte en las proyecciones de crecimiento”, detallaron en su informe.

Claudio Caprarulo, de Analytica, marcó que el modificación del proyección fue marginal. “Nuestro escenario base se encuentra levemente por debajo del 2% de crecimiento, respecto a nuestra proyección inicial hicimos un recorte marginal. Los drivers del consumo interno desde fines del año pasado marcaban señales de estancamiento, mientras se descontaba que la política fiscal y monetaria del Gobierno continuaría siendo contractiva”, afirmó.

El FMI, el único que mantiene previsión de crecimiento para Argentina en 2026

En la última actualización de su influyente informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook), presentado este miércoles en Washington, el organismo ratificó que proyecta una expansión del 3,5% para el país durante este año, y un avance aún mayor, del 4%, de cara a 2027.

La mirada de Washington sobre la Argentina resulta clave en un contexto global complejo: el FMI prevé que el producto bruto mundial crezca un 3% durante 2026, tironeado por dos fuerzas opuestas que marcan la agenda: el impacto negativo de la guerra en Medio Oriente y el empuje positivo del desembarco tecnológico de la inteligencia artificial.

Santiago Bausili reconoció que la economía crece "mucho más despacio" de lo esperado

En una reunión con empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza para analizar el rumbo de la gestión y los planes financieros oficiales y junto al gobernador local, Alfredo Cornejo, el titular del Banco Central identificó a las expectativas del mercado y al pasado reciente como los principales obstáculos para profundizar la reactivación económica.

Según Bausili, existe un componente psicológico de "miedo o estrés postraumático" que domina las transiciones en Argentina y retrasa la toma de decisiones de inversión y endeudamiento en todos los sectores. El funcionario sostuvo que muchas empresas prefieren pagar el alto costo de "seguros" ante crisis eventuales en lugar de ampliar su producción.

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