29 de agosto de 2026 Inicio
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"No soy un asesino": Fernando Cerimedo habló ante el juez, pero terminó con otra prisión preventiva

El consultor argentino tildó de "mitómano" al vicepresidente Edmand Lara durante la audiencia, mientras que la Justicia ordenó seis meses de prisión en una cárcel de máxima seguridad por una segunda causa de presunto enriquecimiento ilícito.

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Fernando Cerimedo deberá cumplir 6 meses de prisión en una cárcel de máxima seguridad. 

Fernando Cerimedo deberá cumplir 6 meses de prisión en una cárcel de máxima seguridad. 

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Fernando Cerimedo recibió este sábado una nueva prisión preventiva por seis meses en Bolivia, durante una audiencia virtual en La Paz por una segunda causa de presunto enriquecimiento ilícito, en la que se defendió de las acusaciones, tildó de "mitómano" al vicepresidente Edmand Lara y quedó a disposición de la Justicia.

El momento de la inauguración.
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El juez Douglas Borda dispuso que la medida cautelar se cumpla en Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el altiplano paceño. La resolución todavía debe compatibilizarse con la detención que el consultor ya cumple en Palmasola, Santa Cruz, por el expediente que involucra a Nadia Beller.

Durante la audiencia, el exasesor de Javier Milei rechazó haber intentado abandonar Bolivia y aseguró que se presentó voluntariamente ante las autoridades para responder por las acusaciones. "Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió", afirmó ante el tribunal.

"Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió", afirmó Fernando Cerimedo.

El consultor también habló sobre el impacto de su detención en sus allegados y afirmó que su familia quedó sin recursos durante su permanencia en prisión. "Yo soy el único sustento de mi familia. Hoy mi familia en Argentina no tiene ni siquiera acceso a las cuentas", expresó entre lágrimas.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito comenzó después de una serie de allanamientos en propiedades vinculadas a Cerimedo, donde la Fiscalía informó el hallazgo de u$s500.000 en efectivo, además de bolivianos y euros. Ese material fue incorporado al expediente presentado ante el magistrado.

Frente a esos elementos, el argentino explicó que sus ingresos corresponden a su actividad como consultor y estratega de campañas políticas y aseguró que puede alcanzar cifras cercanas al millón de dólares anuales. "No tengo problema que ponga el arraigo por el tiempo que quiera, yo quiero aclarar esta situación", manifestó.

Fernando Cerimedo arremetió contra el vicepresidente de Bolivia y le hizo un particular pedido al juez: "Necesito internet"

Uno de los momentos más tensos de la audiencia ocurrió cuando el vicepresidente Edmand Lara intervino para reclamar que Cerimedo fuera enviado a Chonchocoro. El consultor respondió con dureza y rechazó las afirmaciones del funcionario sobre su supuesto poder dentro del Gobierno boliviano.

"Lo que está diciendo el mitómano vicepresidente, diciendo de que yo tenía un gran poder en el Órgano Ejecutivo, una alta influencia", expresó Cerimedo, quien negó haber tenido capacidad para determinar decisiones oficiales y rechazó las versiones sobre su influencia política dentro de Bolivia.

El consultor también respondió a otras acusaciones formuladas por Lara y negó estar relacionado con hechos violentos o actividades vinculadas al narcotráfico. "No soy un asesino como dijo el mitómano del vicepresidente, que ya me está juzgando a modo de condicionar a los jueces", afirmó durante la audiencia.

"Necesito un lugar con internet para trabajar", solicitó Fernando Cerimedo al juez.

Además, Cerimedo pidió que la Justicia contemple una alternativa que le permita mantener su actividad profesional mientras avanza la investigación y continúa con su defensa. "Necesito un lugar con internet para trabajar", solicitó ante el magistrado, mientras insistió en que pretende permanecer en Bolivia.

Fernando Cerimedo, complicado ante la Justicia por múltiples razones

La nueva investigación se suma al expediente por la presunta tentativa de feminicidio de Nadia Beller, por el que Cerimedo permanece detenido preventivamente en Palmasola. También existe otra causa por violencia intrafamiliar y legitimación de ganancias ilícitas.

La Policía considera que el ataque contra Beller tuvo planificación previa.

La Policía considera que el ataque contra Beller tuvo planificación previa.

A esos expedientes se agrega otra investigación que analiza un posible vínculo con el tráfico de drogas, por lo que el consultor argentino enfrenta distintos procesos judiciales mientras permanece privado de su libertad en Bolivia.

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