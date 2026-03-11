11 de marzo de 2026 Inicio
Una postal de la era Milei: largas filas para poder conseguir un puesto de trabajo

Más de ocho mil personas se acercaron a Expo Empleo Barrial, impulsada por la Ciudad de Buenos Aires, donde 20 empresas ponen a disposición 400 ofertas laborales en distintos rubros. "Hace meses que estoy desempleado. Me postulé para todo", aseguró un hombre a C5N.

La Expo Empleo Barrial tiene como objetivo impulsar la inserción laboral

Más de 8.000 personas se acercaron este miércoles a la primera Expo Empleo Barrial con el objetivo de conseguir trabajo, una postal ya clásica en el gobierno de Javier Milei, que desde el comienzo de su mandato se perdieron 300.000 empleos asalariados registrados, según los últimos datos oficiales.

La primera edición del evento, impulsada por la Ciudad de Buenos Aires, se lleva a cabo en Club Italiano ubicado sobre la Avenida Rivadavia 4731 el barrio porteño de Caballito, donde 20 empresas ponen a disposición 400 ofertas laborales en rubros administrativos, técnicos, comerciales, gastronómicos y de servicios.

"Hace meses que estoy desempleado. Me postulé para todo", aseguró a C5N un hombre que estaba en la fila previo a ingresar al evento, y que se había quedado sin trabajo en noviembre 2025.

Por su parte, un joven le relató al periodista Bernardo Magnano en el programa La Mañana su situación y por qué decidió asistir a la expo: "Desde un tiempo que no tengo trabajo, apliqué más que todo para cajero, repositor, limpieza, cafetería y etc".

Uno de las personas que asistió a la Expo Empleo Barrial habló con C5N.

La situación también alcanza aquellos trabajadores que cuentan con un empleo, pero necesitan de una segunda entrada de dinero para afrontar la totalidad de los gastos mensuales, ya que no llegan a fin de mes. "Quiero un mejor salario, mejores beneficios. Ahora estoy trabajando en una cadena de farmacias. Estoy ganando alrededor de 1.800.000 por 8 horas de trabajo".

Los puestos de trabajo que se perdieron en la era Milei

Los datos publicados en febrero por el Ministerio de Capital Humano, en base a datos del SIPA, señalan que entre noviembre de 2023 e igual mes de 2025, se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo asalariados formales, especialmente en el sector privado.

El detalle marca que antes de la llegada de Javier Milei había 6.385.800 empleados asalariados que se desempeñaban en la parte privada. Dos años después, el número bajó a 6.189.100, lo que representa una caída de 196.700 personas en esa condición.

La baja más pronunciada se dio en el empleo asalariado del sector público (-2,3% en dos años). Los números oficiales señalan que la planta total de trabajadores del Estado se redujo de 3.484.300 a 3.403.400, de donde se desprende que en el camino se perdieron 80.900 empleos en dicha categoría.

