Alarma en la Casa Blanca: un auto violó el perímetro y se estrelló contra la reja Un conductor estrelló su vehículo contra la entrada de la emblemática residencia del presidente, Donald Trump, en Washington. El Servicio Secreto y el Departamento de Policía Metropolitana detuvieron al hombre que manejaba y lo trasladaron para interrogarlo.







No se conoce la identidad del conductor.

Un auto se estrelló contra el perímetro de la Casa Blanca, durante la madrugada del miércoles, en el lugar se estableció un gran operativo desde el Servicio Secreto y el Departamento de Policía Metropolitana. El conductor fue arrestado y lo trasladaron para interrogarlo.

"Varias entradas y calles están cerradas temporalmente mientras los equipos realizan su trabajo", aseguró Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto. Por seguridad se cerraron los ingresos a la Casa Blanca y se cortó el tránsito para poder investigar al vehículo involucrado.

El Departamento de Policía Metropolitana de DC confirmó que no se registraron heridos producto de la colisión. El hombre fue detenido y trasladado para ser interrogado por agentes del Servicio Secreto, por el momento no trascendió su identidad.

BREAKING: A CAR JUST RAMMED INTO THE WHITE HOUSE GATE

pic.twitter.com/PEvdwKLaW9 — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) March 11, 2026



