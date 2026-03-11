11 de marzo de 2026 Inicio
Alarma en la Casa Blanca: un auto violó el perímetro y se estrelló contra la reja

Un conductor estrelló su vehículo contra la entrada de la emblemática residencia del presidente, Donald Trump, en Washington. El Servicio Secreto y el Departamento de Policía Metropolitana detuvieron al hombre que manejaba y lo trasladaron para interrogarlo.

No se conoce la identidad del conductor. 

Un auto se estrelló contra el perímetro de la Casa Blanca, durante la madrugada del miércoles, en el lugar se estableció un gran operativo desde el Servicio Secreto y el Departamento de Policía Metropolitana. El conductor fue arrestado y lo trasladaron para interrogarlo.

Adorni justificó el viaje de su esposa a EEUU en el avión presidencial: "Vengo a deslomarme y quería que me acompañe"

"Varias entradas y calles están cerradas temporalmente mientras los equipos realizan su trabajo", aseguró Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto. Por seguridad se cerraron los ingresos a la Casa Blanca y se cortó el tránsito para poder investigar al vehículo involucrado.

El Departamento de Policía Metropolitana de DC confirmó que no se registraron heridos producto de la colisión. El hombre fue detenido y trasladado para ser interrogado por agentes del Servicio Secreto, por el momento no trascendió su identidad.

Donald Trump amenazó a Irán con "muerte, fuego y furia" si corta el suministro de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con provocar “muerte, fuego y furia” si bloquea las exportaciones de petróleo en el Estrecho de Ormuz, en el medio del conflicto en el Medio Oriente, luego de que el país iraní haya asegurado que ellos le pondrán fin a la guerra.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", escribió en Truth.

Y agregó: “¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el Estrecho de Ormuz. Esperemos que sea un gesto muy apreciado. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

El domingo, Trump había dicho que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es "un pequeño precio a pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Además, había amenazado con golpear a Irán "veinte veces más fuerte” si bloqueaba el Estrecho.

