10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El consulado de Estados Unidos en Toronto fue atacado a tiros, en medio de la tensión internacional

Los disparos se registraron a las 4:30 de la madrugada en la ciudad canadiense. La Policía local confirmó el ataque y anunció que se extremarán las medidas de seguridad, tras una seguidilla de atentados a unas sinagogas.

Por
La Policía de Toronto custodia el consulado estadounidense tras el ataque a tiros. 

La Policía de Toronto custodia el consulado estadounidense tras el ataque a tiros. 

Reuters

Dos sospechosos atacaron a tiros el consulado de Estados Unidos en Toronto este martes durante la madrugada. El atentado ocurrió a las 4:30 contra la sede diplomática ubicada en el centro urbano canadiense. Las autoridades decidieron reforzar las medidas de seguridad, tras una serie de ataques previos contra sinagogas locales.

Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.
Te puede interesar:

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz

Según informó el diario El País de España, las cámaras de seguridad registraron el momento exacto de la agresión. El jefe adjunto de la Policía, Frank Barredo, declaró en una conferencia de prensa: "Dos hombres bajaron de un coche blanco y abrieron fuego contra el edificio". El oficial detalló que los sospechosos huyeron rápidamente.

Los investigadores hallaron múltiples casquillos de bala en la escena de la balacera. El personal de seguridad del consulado comprobó impactos directos en los ventanales reforzados del edificio. Afortunadamente, los cristales blindados detuvieron los proyectiles y no hubo heridos entre los empleados que cumplían su turno laboral.

Consulado de EEUU en Toronto

La alcaldesa de la ciudad, Amanda Chow, manifestó su preocupación, pero evitó vincular el hecho con el conflicto en Medio Oriente. La funcionaria aseguró ante los medios: "Nuestra Policía dispone de todos los recursos para capturar a estos criminales". Además, la mandataria local solicitó calma a la población ante el refuerzo de la vigilancia en sitios religiosos.

La Real Policía Montada de Canadá calificó el episodio como un asunto de seguridad nacional. El organismo federal comunicó de manera oficial: "El ataque constituye un acto de violencia inaceptable contra una sede diplomática aliada". Por este motivo, las fuerzas especiales patrullan ahora las zonas de las embajadas y los centros comunitarios.

Mark Carney, primer ministro del país, repudió el atentado mediante un mensaje en su cuenta de X. El jefe de Estado afirmó con contundencia: "Los disparos en Toronto representan un intento de intimidación que no toleraremos". El mandatario también aseguró que la justicia actuará con rigor contra los autores del hecho y agregó: "Me alivia saber que nadie resultó herido".

Doug Ford, gobernador de la provincia de Ontario, brindó declaraciones públicas para solidarizarse con el gobierno estadounidense. El político local subrayó: "Fue un ataque dirigido a nuestros vecinos y amigos más cercanos". Las autoridades provinciales ofrecen una recompensa monetaria para quienes aporten datos certeros que permitan identificar a los responsables.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei junto a Jamie Dimon. 

El elogio del CEO de JP Morgan a Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

Trump advirtió que puede golpear aún más a Irán.

Trump amenaza a Irán con "muerte, fuego y furia" si corta el suministro de petróleo

play

Milei cruzó a empresarios y justificó el cierre de fábricas: "Los empleos que se destruyen se van a crear en otro sector"

Donald Trumo, presidente de Estados Unidos.

Trump aseguró que "la guerra con Irán está prácticamente terminada"

Trump y Putin dialogaron por primera vez en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Ucrania y Venezuela

Javier Milei en la Universidad Yeshiva.

Milei: "Me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo"

Rating Cero

Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar"

Benjamín Amadeo y Martina celebraron la llegada de su segundo hijo. 

Nació el segundo hijo de Benjamín Amadeo y su esposa Martina: el curioso nombre que eligieron

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con Ciro.

Antonela Rocuzzo saludó a Ciro Messi por su cumpleaños: la tierna foto que compartió

Según el infuencer la relación con la modelo fue genuina y privada.

La drástica decisión de Ian Lucas tras el desplante de Evangelina Anderson que sorprendió a sus seguidores

Maxi López tiene cuentas pendientes con Mauro Icardi.
play

Maxi López desafió a Mauro Icardi: "Tenemos que charlar y puede ser en Párense de Manos"

Biasotti declaró públicamente que las denunciasen su contra por parte de Andrea del Boca fueron todas falsas. 

Ricardo Biasotti rompió el silencio y fulminó a Andrea del Boca: "Ya me demostró que es capaz de todo"

últimas noticias

Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar"

Hace 8 minutos
Será la primera licitación de Federico Furiase (derecha), tras la salida de Lew (izquierda), en Finanzas.

Deuda en pesos: en una semana clave, el Gobierno enfrenta vencimientos por $9,6 billones y reabre un bono en dólares

Hace 24 minutos
Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz

Hace 27 minutos
El incidente sucedió en la localidad suiza de Kerzers.

Aseguran que un hombre se prendió fuego adentro de un colectivo en Suiza: hay seis muertos

Hace 32 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de marzo

Hace 43 minutos