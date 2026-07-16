16 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Manuel Adorni: un informe clave llega a la causa y podría complicar la situación del exfuncionario

El informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) llegaría en estas horas a la Fiscalía y revelaría inconsistencias que el exjefe de Gabinete deberá explicar.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Adorni

Adorni, en el centro de escena.

Redes sociales

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá al menos las dos semanas que dura la feria judicial de invierno para preparar las explicaciones que deberá dar a la justicia.

El Senado se apresta a salir de la inactividad.
Te puede interesar:

El Senado se prepara para retomar la actividad tras la salida de Adorni

La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, espera el informe de la DAFI, y así se completará la primera parte de la investigación que culminará con el requerimiento de justificación patrimonial.

El requerimiento, que implica la convocatoria de Adorni a explicar las inconsistencias detectadas, será firmado en agosto luego de la feria judicial y una vez evaluado en profundidad el informe del organismo especializado.

Entre las últimas medidas dispuestas por el fiscal está el pedido a la DAFI, para que elabore un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del exfuncionario y su esposa Betina Angeletti.

Del 20 al 31 de julio es la feria judicial de invierno, y la actividad vuelve a la normalidad el 3 de agosto. Para esa fecha, se estima que Pollicita dará a conocer el requerimiento para que Adorni justifique sus bienes.

Si las explicaciones no convencen, entonces el fiscal le pediría al juez Ariel Lijo a cargo de la causa, que lo cite a prestar declaración indagatoria.

Cómo sigue la causa contra Manuel Adorni

La investigación ya sumó numerosas pruebas, gastos que superan los 400 mil dólares, deudas por 335 mil dólares, consumos con tarjetas de crédito propias y con los plásticos que le facilitaban funcionarios y amigos del área de Comunicación del gobierno.

Pasaron por la fiscalía varios testigos que lo comprometieron, entre ellos uno clave: el contratista Matías Tabar que refaccionó la casa de Indio Cuá, y de cuyo teléfono apareció prueba determinante.

En el expediente figuran compras, gastos millonarios en viajes y adquisiciones lujosas como la ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la casa en el country, proyectores para videojuegos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó 245.000 dólares por la renovación integral de su casa de fin de semana en Indio Cua.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó 245.000 dólares por la renovación integral de su casa de fin de semana en Indio Cua.

La fiscalía también recibió respuestas de plataformas virtuales de criptomonedas en las que Adorni tuvo cuentas, Binance y Lemon Cash.

Los hallazgos llevaron a los investigadores a la hipótesis que desde que llegó a la función pública en diciembre de 2023, Manuel Adorni comenzó una vida muy por encima del estándar al que estaba acostumbrado antes de ser designado como vocero presidencial.

Ante los medios, Adorni aseguró que su patrimonio proviene de "ahorros en negro" previos a la función pública, ganancias por inversiones en Bitcoin desde 2012 y dinero heredado. Pero ante la justicia deberá explicar punto por punto el requerimiento que el fiscal está preparando.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Adorni presentó su renuncia indeclinable a Milei.

La dueña de la casa que alquila la madre de Adorni confirmó el pago de u$s12.000

Manuel Adorni en el acto por el Día de la Bandera en Rosario.

El Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantendrá la custodia oficial

Patricia Bullrich en la sesión de este jueves.

Revés para el Gobierno: por cuarta vez, se postergó el tratamiento de inviolabilidad de la propiedad privada

lemoine cruzo a villarruel por su tuit contra inglaterra: populismo nazionalista

Lemoine cruzó a Villarruel por su tuit contra Inglaterra: "Populismo nazionalista"

El homenaje del Senado a la Selección argentina.

El Senado homenajeó a la Selección argentina tras su pase a la final del Mundial 2026

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

La interna en el Gobierno: Villarruel y Bullrich tuvieron una fuerte discusión por la sesión en el Senado

Rating Cero

El conductor y el productor se volvieron a ver las caras al aire en plena emisión de un programa televisivo.

Así fue el reencuentro en vivo de Marley con Nico Occhiato tras el escándalo de la fake news

Madonna celebró el triunfo de la Scaloneta de una forma muy particular.

Madonna se subió a la Scaloneta: publicó un video de la Selección hecho con IA y estallaron las redes

El cine internacional está de luto por una pérdida muy dolorosa.

Conmoción en Hollywood: murió un icónico personaje a dos días de cumplir años

La madre del 10 argentino se mostró emocionada.

Revelaron la reacción de la mamá de Messi después del triunfo de Argentina contra Inglaterra

Con la Scaloneta instalada en la final, la conductora continúa apostando al ritual.

Una reconocida conductora mostró su cábala hot para los partidos de Argentina en el Mundial 2026

El conductor y productor contestó el desafío de su histórico adversario televisivo.

Mario Pergolini le respondió a la invitación de Marcelo Tinelli: ¿se suben a un ring a pelear?

últimas noticias

Cayó el trabajo registrado y aumentó el no registrado.

El trabajo registrado cayó 1,1%, mientras que el no registrado escaló 3,4% en el primer trimestre de 2026

Hace 6 minutos
El conductor y el productor se volvieron a ver las caras al aire en plena emisión de un programa televisivo.

Así fue el reencuentro en vivo de Marley con Nico Occhiato tras el escándalo de la fake news

Hace 24 minutos
El psicólogo entrando a los tribunales de San Isidro este jueves.

Juicio por la muerte de Maradona: el psicólogo Carlos Díaz se desligó del "plan criminal" y tildó a Luque de "traidor"

Hace 40 minutos
Madonna celebró el triunfo de la Scaloneta de una forma muy particular.

Madonna se subió a la Scaloneta: publicó un video de la Selección hecho con IA y estallaron las redes

Hace 1 hora
La Canasta de Crianza del INDEC estima el costo mensual para mantener a niños, niñas y adolescentes.

Canasta de crianza del INDEC: el costo volvió a subir este mes y demandó más de $670 mil en junio

Hace 1 hora