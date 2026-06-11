11 de junio de 2026 Inicio
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Adorni y los dólares no declarados: un exjuez advirtió que sus explicaciones agravan su situación judicial

Guillermo Tiscornia sostuvo que la explicación brindada por Manuel Adorni sobre el origen de fondos utilizados para compras de inmuebles, viajes y refacciones por alrededor de un millón de dólares lo deja expuesto a investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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Adorni y los dólares no declarados: un ex juez advirtió que sus explicaciones agravan su situación judicial

Las explicaciones que brindó este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el origen de fondos no declarados utilizados para adquirir inmuebles, realizar viajes y afrontar refacciones de lujo por aproximadamente un millón de dólares abrieron un nuevo frente de debate sobre las posibles consecuencias judiciales de su situación patrimonial.

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Quien analizó el caso fue el exjuez federal Guillermo Tiscornia, que en declaraciones a C5N consideró que la estrategia adoptada por el funcionario podría complicarlo más de lo que lo beneficia.

“Básicamente, lo que ha hecho ayer el licenciado Adorni fue construir una suerte de telaraña de la cual difícilmente pueda salir en el futuro en términos judiciales”, afirmó.

Según trascendió, Adorni intentó justificar esos gastos mediante supuestos ahorros no declarados obtenidos durante su actividad en el sector privado y por inversiones en bitcoins que no figuraban en sus declaraciones previas y que recién habrían sido incorporadas en una rectificación presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Tiscornia: “Quedó atrapado en dos posibles delitos”

Para Tiscornia, el eventual acogimiento al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias podría otorgarle algún alivio en el plano tributario, pero no modificaría el análisis penal de los hechos.

“El acogimiento al régimen simplificado de ganancias, mal llamada ley de inocencia fiscal, que en realidad encubre un blanqueo fiscal, lo puede llegar a beneficiar en términos tributarios. Pero independientemente de que pueda darle algún beneficio, va a quedar atrapado en dos posibles delitos”, sostuvo.

El exmagistrado señaló, en primer lugar, el artículo 268 del Código Penal, que sanciona el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos cuando existe un incremento patrimonial injustificado. También mencionó el artículo 303, referido al lavado de activos.

“Esa rectificación en términos tributarios, que a su vez se contradice con las declaraciones anteriores, no tiene ningún impacto en la configuración de estos dos delitos”, remarcó. Y agregó que el funcionario deberá demostrar “de qué forma se produjo un crecimiento significativo de sus activos patrimoniales”.

Tiscornia también puso el foco en las contradicciones que, a su entender, surgen de la nueva explicación. “Adorni había dicho que sus declaraciones estaban en perfecto orden y ahora nos encontramos con esa contradicción donde rectifica todo y da una explicación que tiene un tono adolescente”, cuestionó.

El exjuez consideró además que la versión sobre ganancias obtenidas mediante criptomonedas presenta inconsistencias que podrían ser objeto de análisis judicial.

“Adorni se contradice. Si supuestamente tuvo ganancias con criptomonedas, ¿por qué la necesidad de financiar con un crédito la adquisición de un inmueble?”, planteó.

A su criterio, cualquier investigación avanzaría sobre la reconstrucción de movimientos bancarios, consumos y operaciones financieras. “Con un peritaje contable, creo que va a estar en una seria complicación. Basta con empezar con las tarjetas de débito y con sus gastos corrientes mensuales para darse cuenta de que si percibía un sueldo de 3 millones, no puede aparecer con un promedio mensual de gasto de 10 millones”, afirmó.

En esa línea, insistió en que “no le cierran los números” y sostuvo que será indispensable acreditar la procedencia de los fondos. “Tienen que demostrar la trazabilidad de las operaciones en cripto”, enfatizó.

Para Tiscornia, la rectificación patrimonial terminó agravando la situación del vocero presidencial. “Con la rectificación que hizo en materia tributaria quedó encerrado en su propio laberinto porque no va a tener forma de explicar cómo fue incrementando su patrimonio”, concluyó.

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