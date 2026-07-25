Fuerte respuesta del Partido de los Trabajadores a Milei por sus críticas a Lula Da Silva: "No está a la altura del cargo" El PT sostuvo que "ninguna autoridad pública en Brasil está exenta de críticas, siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados". Por Agregar C5N en









Lula junto a Edinho Silva, jefe a nivel nacional del PT.

El Partido de los Trabajadores (PT) contestó en duros térmicos a las críticas del presidente Javier Milei a Lula Da Silva, calificó los dichos del presidente argentino de "inadmisibles" y remarcó que "existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".

"Ninguna autoridad pública en Brasil está exenta de críticas, siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados", señala en un comunicado Edinho Silva, jefe a nivel nacional del PT, el partido de Lula.

Agregó que "resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa", aunque afirmó; "No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así. Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".

Durante su intervención en el acto partidario realizado en San Pablo, donde Flávio Bolsonaro lanzó formalmente su candidatura a la presidencia, Milei lanzó una serie de críticas contra Lula y volvió a referirse a él como "el presidiario".

Además, el mandatario sostuvo que si en Argentina existe el denominado "riesgo Kuka", en Brasil "hoy tienen el riesgo Lula" y también apuntó contra el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro, detenido en Brasilia, decisión que calificó coma una "basura".