25 de julio de 2026 Inicio
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Fuerte respuesta del Partido de los Trabajadores a Milei por sus críticas a Lula Da Silva: "No está a la altura del cargo"

El PT sostuvo que "ninguna autoridad pública en Brasil está exenta de críticas, siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados".

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Lula junto a Edinho Silva

Lula junto a Edinho Silva, jefe a nivel nacional del PT.

El Partido de los Trabajadores (PT) contestó en duros térmicos a las críticas del presidente Javier Milei a Lula Da Silva, calificó los dichos del presidente argentino de "inadmisibles" y remarcó que "existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".

El lanzamiento oficial de Flavio Bolsonaro se llevó a cabo en San Pablo. 
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"Ninguna autoridad pública en Brasil está exenta de críticas, siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados", señala en un comunicado Edinho Silva, jefe a nivel nacional del PT, el partido de Lula.

Agregó que "resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa", aunque afirmó; "No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así. Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".

Durante su intervención en el acto partidario realizado en San Pablo, donde Flávio Bolsonaro lanzó formalmente su candidatura a la presidencia, Milei lanzó una serie de críticas contra Lula y volvió a referirse a él como "el presidiario".

Además, el mandatario sostuvo que si en Argentina existe el denominado "riesgo Kuka", en Brasil "hoy tienen el riesgo Lula" y también apuntó contra el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes por impedirle visitar al expresidente Jair Bolsonaro, detenido en Brasilia, decisión que calificó coma una "basura".

"Flávio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio", concluyó.

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