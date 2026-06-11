11 de junio de 2026 Inicio
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Videos: Manuel Adorni había admitido no estar "muy metido" en Bitcoin hace 10 años

Comenzaron a circular dos videos de charlas con el jefe de Gabinete en 2020 y 2022, cuando todavía no había llegado a la función pública, donde había precisado su relación con las criptomonedas y contradice lo que explicó en su última entrevista.

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Manuel Adorni

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei.

En la última entrevista que brindó en LN+, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había precisado que empezó a "incursionar en Bitcoin en 2013" y a "invertir fuerte en 2014", sin embargo en 2020 y 2022 participó de dos charlas en las que admitió no estar "muy metido" en Bitcoin entre 2015 y 2016 y donde cuestionó "tomar las criptomonedas como inversión". Los dos momentos se viralizaron en X.

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Adorni participó durante la cuarentena en la primera edición de Block & Nomics, moderada por Juan José Otálvares, donde había afirmado que "cinco o seis años" antes le había pedido a un estudiante de Finanzas Públicas, clase de la que era docente, que le explicara cómo compraba Bitcoin.

"Hace cinco o seis años entro a una clase de Finanzas Públicas a darla y veo tres pibes con una notebook muy atentos, le digo 'che, ¿qué estás haciendo?', me dice 'no, compré Bitcoin', le digo 'ah, mirá vos', yo no estaba muy metido en el tema. Le digo 'che, ¿y qué estás haciendo?' porque la verdad era que no entendía", había detallado en el video titulado Actualidad económica y criptomonedas con Manuel Adorni en el canal de YouTube de Lemon.

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El funcionario situó la anécdota "cuando el Bitcoin estaba u$s6.000", lo que introduce una nueva imprecisión porque la primera vez que la cotización tocó ese valor fue el 28 de octubre de 2017. Así que, la charla con los estudiantes sucedió mucho más tarde de lo que el periodista recordaba o cometió un error al precisar el valor del Bitcoin en el momento de la conversación con sus alumnos.

Dos años más tarde de esa conversación con Otálvares, Adorni participó del ciclo Invertir en dólares, en el canal de YouTube Club de Inversores, junto a Tomas Olivera y Miguel Ángel Boggiano, quien luego se convertiría en un asesor del presidente Javier Milei. En esa oportunidad, el jefe de Gabinete había cuestionado las criptomonedas como inversión.

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"No sé si tomar las criptomonedas como una inversión, porque yo tengo en la cabeza las stablecoins, no las cripto volátiles como el Bitcoin", había precisado en 2022 el funcionario. El Banco Francés en su página web define las stablecoins como "'tokens' cuyo valor está asociado al de un activo real o es controlado a través de un algoritmo, lo que hace que su precio sea más estable que el de otras criptomonedas".

Incluso Adorni había criticado el Bitcoin en ese debate de hace cuatro años: "El Bitcoin me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, un día que alguien tenga para vender y no haya nadie para comprar".

La charla de 2020 en Lemon completa

Embed - Actualidad económica y criptomonedas con Manuel Adorni

La charla de 2022 en Club de Inversores completa

Embed - Invertir en dólares #5 - Manuel Adorni

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