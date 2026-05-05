5 de mayo de 2026 Inicio
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A pesar del escándalo de la cascada, Javier Milei mantiene su respaldo a Manuel Adorni

El Presidente incluyó al jefe de Gabinete en la reunión que mantuvo este martes en Casa Rosada con el titular de la organización judía B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn.

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Javier Milei recibió al titular de B’nai B’rith Internacional

Javier Milei recibió al titular de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn.

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El Presidente incluyó al exvocero en el encuentro con el titular de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn. También formaron parte el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vicepresidente, Gabriel Salem, además del canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Según indicaron desde el Gobierno, durante la reunión, las partes dialogaron sobre temas vinculados a la cooperación internacional, el fortalecimiento de los vínculos institucionales y la promoción de valores relacionados con la libertad y los derechos humanos.

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El encuentro se dio en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar su relación con organizaciones internacionales y consolidar alianzas estratégicas, en línea con su política exterior. La participación de Adorni es una nueva señal de apoyo por parte del Presidente en medio del escándalo que desató bromas y comentarios en redes sociales por la construcción de una cascada en la piscina de su casa en el country.

No es el único gesto de parte del mandatario: este lunes se convocó a una reunión de Gabinete para el viernes a las 14 en el Salón Eva Perón, mientras Milei insiste en que la causa contra Adorni es una operación mediática y judicial orquestada por la oposición.

Qué es B'nai B'rith, la organización con la que se reunió Javier Milei en Casa Rosada

B'nai B'rith, literalmente Hijos de la Alianza, Hijos del Pacto o Hijos de la Luz, es una entidad judía con sede mundial en Washington D. C., otra en Bruselas y varias filiales en distintos países de América Latina y Europa.

Nació en Nueva York en 1843 como una organización no gubernamental (ONG) de carácter filantrópico y orientada hacia los derechos humanos y la asistencia social.

Fue la primera organización judía en adquirir estatus de ONG ante la Organización de Estados Americanos. Cuenta con alrededor de medio millón de afiliados en más de sesenta países.

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