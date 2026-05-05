Manuel Adorni convocó a una reunión de Gabinete, en medio de nuevas revelaciones sobre su patrimonio

El funcionario reunirá a su equipo de trabajo el viernes en Casa Rosada con una agenda de temas que incluirá avanzar con los proyectos legislativos enviados al Congreso. Se dará luego de que un arquitecto afirme en la Justicia que recibió un pago de u$s245.000 en efectivo por refacciones en una de las propiedades.

En un nuevo intento de alejarse de la polémica y las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , convocó para el viernes una reunión de su equipo de trabajo en Casa Rosada, con una agenda de temas que incluirá avanzar con los proyectos legislativos enviados por el Gobierno al Congreso.

La misma tendrá lugar luego de que el arquitecto Matías Tabar, testigo en la causa que investiga al funcionario nacional, afirme en los Tribunales de Comodoro Py que Adorni pagó u$s245.000 en efectivo por refacciones en el country Indio Cuá .

El responsable de las refacciones en la casa de Exaltación de la Cruz aportó una carpeta con fotos del antes y el después de la casa, facturas por las compras realizadas y una lista de las personas que trabajaron allí. Además, de forma voluntaria, dejó el celular y la clave del mismo a disposición de la investigación por enriquecimiento ilícito .

La última reunión de Gabinete tuvo lugar a comienzos de abril y fue encabezada por el presidente Javier Milei. El encuentro tuvo como objetivo donde se buscará ordenar las prioridades del Gobierno y recuperar la iniciativa de la agenda política, al mismo tiempo, mostrar respaldo a Adorni en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito e irregularidades en el ejercicio de su cargo.

El encuentro contó con la participación de figuras centrales del esquema libertario, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el asesor Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , entre otros integrantes del núcleo duro del Gobierno.

Previo a viajar a EEUU, Javier Milei respaldó nuevamente a Manuel Adorni

El Presidente incluyó al jefe de Gabinete en la reunión que este martes mantuvo con el titular de la organización judía B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn.

Del encuentro también formaron parte el Presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su Vicepresidente, Gabriel Salem, además del Canciller, Pablo Quirno; y el Ministro de Salud, Mario Lugones.

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Qué dijo Manuel Adorni sobre la investigación por enriquecimiento ilícito

Después de 10 días de haber permanecido cerrada, este lunes volvió a abrir la sala de prensa de la Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio una conferencia en la que volvió a esquivar las preguntas sobre su patrimonio. “Ya di las explicaciones”, aseguró.

En medio de las causas judiciales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario se limitó a responder en base a las mismas declaraciones que hizo ante la Cámara de Diputados la semana pasada y reiteró que sus viajes “personales” no fueron ocultos y reiteró: “Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré”.

De igual modo, sobre los viajes aseguró que él mismo afrontó los gastos que realizó con mi familia y aclaró que “jamás estuvieron ocultos” y que “no se trataron de obsequios de ningún tipo”. “Cumplí con mis obligaciones en la ley de ética pública”, explicó y recordó que aún no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada. “Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio”, completó en una repuesta que leyó.

En esa línea, volvió aclarar que “los viajes no fueron financiados por terceros” y aclaró que el Estado Nacional “no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”. “Es por eso que siempre informé el carácter privado y propio de mis derogaciones. Cumplí con mis obligaciones previstas en la ley acompañé en todas las declaraciones juradas que requiere la normativa”, sostuvo.

Por último, indicó que aún no venció el plazo de la presentación de su última declaración jurada, por lo que “será en ese momento que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral actualizado”. “Ya di mis explicaciones el pasado 29 de abril ante la sociedad y si tengo que dar más explicaciones, por supuesto que lo haré, en el marco que corresponda en el ámbito de la Justicia”, respondió.