5 de mayo de 2026 Inicio
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Su foto era fake: qué es de la vida de Gonzalo Higuaín tras su retiro

El exgoleador reside actualmente en Estados Unidos. En los últimos años se lo pudo ver vinculado a un nuevo deporte.

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Gonzalo Higuaín durante su época como futbolista.

Gonzalo Higuaín durante su época como futbolista.

En las últimas horas, una imagen "fake" de Gonzalo Higuaín circuló masivamente en plataformas digitales, dando a entender un cambio de imagen sorprendente que resultó ser una creación de inteligencia artificial. Más allá de esta polémica por la edición en donde se lo mostraba irreconocible, el exdelantero logró construir en el último tiempo una realidad tranquila en el exterior, lejos de las presiones que conlleva el deporte de alto rendimiento.

El exdelantero del Nápoli y la Selección recordó al Astro del fútbol argentino.
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Mientras se encuentra residiendo en la ciudad de Miami, el ex delantero de la selección argentina encontró un refugio en Florida donde prioriza el bienestar personal y el tiempo con sus seres queridos. Su salida definitiva de las redes sociales marcó el inicio de una etapa en donde descubrió nuevas disciplinas que mantienen activo su carácter competitivo en un entorno mucho más relajado.

Higuain Foto Viral Veradedera

Qué es de la vida de Gonzalo Higuain

El "Pipita" reparte sus días en Florida entre la crianza de su hija y una intensa práctica de pádel, deporte que se transformó en su gran motivación luego de dejar las canchas de fútbol. Compite frecuentemente en certámenes regionales y asiste a clubes locales como un socio más.

Esta nueva etapa está impulsada por la necesidad de sanar el desgaste psicológico acumulado durante su trayectoria. Higuain se propuso formarse en el acompañamiento de otros atletas para que no atraviesen solos las dificultades que él enfrentó en momentos de alta exposición. Sobre sus metas, el exfutbolista expresó: "Me gustaría ayudar y estudiar mental coaching, porque creo que es lo más importante en cualquier trabajo: estar bien mentalmente".

Padel higuain

A pesar de que la imagen viralizada que lo mostraba con un aspecto descuidado era totalmente ficticia, el goleador sí luce hoy un estilo más informal y descontracturado, acorde a su presente fuera del vestuario. En la actualidad, no integra ninguna estructura técnica ni directiva en clubes de la MLS, ya que prefiere mantenerse al margen del ecosistema del fútbol profesional por el momento. Por ese motivo, por ahora se inclina por un perfil de consultor o asesor mental, lejos de la mirada mediática constante que, según él mismo reconoce, le generó una factura muy alta en el pasado.

Gonzalo higuain

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