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La angustia de Eugenia Quevedo luego de cantar junto a Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

La ascendente artista cordobesa entonó Fuiste tú a dúo con el guatemalteco en el Movistar Arena, pero luego del show confesó a sus seguidores que no todo fue color de rosas.

Eugenia Quevedo cantó Fuiste tú ﻿junto a Ricardo Arjona.

Eugenia Quevedo cantó Fuiste tú ﻿junto a Ricardo Arjona.

En pleno ascenso artístico y de popularidad, la cordobesa Eugenia Quevedo cantó en la noche del domingo con Ricardo Arjona en el Movistar Arena, en uno de los puntos altos de su carrera. Pese a que su performance fue ovacionada por el público, "La Muela" expresó la angustia de la que fue presa en la previa del concierto, parte de la exitosa gira del guatemalteco por el país.

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El descargo de Eugenia Quevedo luego de cantar junto a Ricardo Arjona en el Movistar Arena

"Les voy a ser sincera. La estoy pasando pésimo. Creo que hay cosas que todavía tengo que aprender, y es a controlar mis nervios", comenzó a contar en un video en su cuenta de Instagram, que horas más tarde borró.

"Siempre me pasa en todos los shows, incluso cuando estamos con el Queso, cuando hemos estado en el Movistar, ustedes me han visto emocionada y demás. Es algo que no lo puedo controlar y es horrible. Y está bien, se siente superhumano, pero es horrible porque la paso pésimo y te juro que yo ni siquiera quiero llorar, pero tengo una angustia... porque digo 'loco, no puede ser'", continuó.

eugenia quevedo
Eugenia Quevedo se sinceró ante sus seguidores luego de cantar junto a Ricardo Arjona.

Eugenia Quevedo se sinceró ante sus seguidores luego de cantar junto a Ricardo Arjona.

"Me la paso estudiando, me la paso dándolo todo. Y, obviamente, esto lo comparto siempre con ustedes porque es muy angustiante, frustrante. Sentir que por ahí los nervios te juegan en contra y que no lo podés dar todo, que escuchás y decís: 'Ay, no'. Sentir como esa frustración de decir: 'Loco, no podía cantar de los nervios'. Es muy feo, te juro que es muy feo y como que necesito desahogarme... ya está, obviamente acá estoy, los estoy volviendo locos a todos, frustradísima", manifestó Quevedo.

"¿Saben qué necesito? Algo que a mí me trae mucha paz también es abrazar a mi hija. Ay, voy a llorar. Te juro por Dios, esas cosas me traen mucha paz. Porque cuando me siento así, te juro que lo que más quiero es estar en mi casa y abrazar a mi niña, y estar ahí con las chicas", agregó.

Inesperadamente para ella, el video tuvo una cálida recepción entre sus seguidores, que le mostraron su apoyo pese a las dificultades.

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