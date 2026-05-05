5 de mayo de 2026 Inicio
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Marcela Pagano, sobre el pedido de detención contra Manuel Adorni: "Busca obstaculizar la investigación"

La diputada Coherencia solicitó el arresto del jefe de Gabinete y lo acusó de dilatar el proceso de investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Marcela Pagano: "Manuel Adorni es el cajero de Karina y Javier Milei"

La diputada Marcela Pagano reclamó la inmediata detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras denunciar que el funcionario intentó entorpecer en varias oportunidades la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

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“Hay dos formas por las cuales una persona investigada puede ser detenida por ser un conflicto la investigación: una es cuando hay riesgo de fuga, que no es el caso, y otra es cuando por su propio accionar puede obstaculizar el normal funcionamiento de la investigación”, explicó a C5N la legisladora, que supo integrar el bloque de La Libertad Avanza y ahora forma parte del monobloque Coherencia.

Pagano trazó un paralelismo con antecedentes judiciales y recordó la llamada "Doctrina Irurzun". “En el año 2018 el juez Martín Irurzun ordenó al juez Ariel Lijo detener a Amado Boudou por su poder residual. Se aplicó también para Julio de Vido y Roberto Baratta”, repasó. Y remató: “Si se aplicó en ese entonces para exfuncionarios, ¿cómo no se va a aplicar ahora si estamos frente a un señor que como jefe de Gabinete ocupa el tercer lugar en el mando del Gobierno?”.

La diputada también hizo foco en presuntos episodios de presión sobre testigos. Así recordó, durante la declaración de la secretaria del piloto vinculado a un vuelo privado en el que habría viajado Adorni, “sonó el celular y la estaba llamando para frenar su declaración el socio de Manuel Adorni, Marcelo Grandio”. Para Pagano, ese hecho constituye “un primer antecedente en donde intentaron obstaculizar el normal funcionamiento de la investigación”.

manuel adorni
Adorni durante la exposici&oacute;n en Diputados.

Adorni durante la exposición en Diputados.

En la misma línea, apuntó al rol del contratista Matías Tabar, quien habría declarado que Adorni pagó en efectivo u$s245.000 por remodelar una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. “Ahora tenemos un segundo episodio. Al constructor le ofrecen beneficios y acercarlo a su entorno, ayudarlo frente a la justicia. Justamente cuando es un testigo clave que fue a decir que Adorni pagó todo en negro y esa plata no puede justificarla con nada”, afirmó.

“Si eso no es obstaculizar el normal funcionamiento de la investigación de una causa, que me expliquen qué es”, insistió la legisladora, quien volvió a reclamar una medida judicial urgente: “Yo creo que tiene que ser de manera inmediata la detención de Adorni porque ostenta poder y lo que busca es callar a los testigos”.

Pagano también puso el foco en la relación de fuerzas y el contexto político. “Ahora sí que hay asimetría de poder. Estamos frente a una persona que ha sido abrazada y ovacionada hace una semana por el presidente de la Nación. Hay que entender a un civil que sabe que puede complicar con el material que tiene en su celular a esa persona que tiene tanto poder”, señaló.

Finalmente, denunció presuntas maniobras de intimidación indirecta: “Desde el entorno de Adorni avisaron al constructor que como no obedeció lo iban a carpetear. En redes sociales los trolls pagos del gobierno están viralizando una foto que en algún momento fue cercana al peronismo”.

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