Pequeño J declaró por videollamada: negó su participación en el triple homicidio El narco peruano acusado por el triple crimen de Florencio Varela fue indagado por la Justicia argentina. Durante la audiencia, de desligó de su participación en los hechos y optó por no responder preguntas. Por + Seguir en







Tony Janzen Valverde Victoriano rechazó vínculos con los asesinatos.

El narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano fue indagado por la Justicia argentina por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela el 19 de septiembre de 2025. Desde el penal de Marcos Paz y por videollamada, Pequeño J negó su participación en los hechos y optó por no responder preguntas al juez Jorge Ernesto Rodríguez.

Además, en la audiencia estuvieron presentes el secretario Ignacio Calvi, integrante del equipo de investigación, y el abogado defensor, Lucas Contreras. En un plazo de diez días hábiles, el juez Rodríguez deberá resolver la situación procesal del imputado.

El acusado enfrenta cargos por el triple homicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi ocurrido en el barrio Villa Vatteone del conurbano bonaerense, donde las víctimas fueron privadas de su libertad, sometidas a golpes y torturas, y posteriormente asesinadas.

Sobre el joven narco de 20 años pesan graves delitos: "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura. Redes Sociales Recién llegado al país y tras un mega operativo de seguridad, Pequeño J fue escoltado desde la base aérea de El Palomar hasta la prisión de Marcos Paz, escenario de su primera declaración indagatoria por videollamada.