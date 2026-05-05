5 de mayo de 2026 Inicio
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Pequeño J declaró por videollamada: negó su participación en el triple homicidio

El narco peruano acusado por el triple crimen de Florencio Varela fue indagado por la Justicia argentina. Durante la audiencia, de desligó de su participación en los hechos y optó por no responder preguntas.

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Tony Janzen Valverde Victoriano rechazóvínculos con los asesinatos. 

Tony Janzen Valverde Victoriano rechazó vínculos con los asesinatos. 

El narco peruano Tony Janzen Valverde Victoriano fue indagado por la Justicia argentina por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela el 19 de septiembre de 2025. Desde el penal de Marcos Paz y por videollamada, Pequeño J negó su participación en los hechos y optó por no responder preguntas al juez Jorge Ernesto Rodríguez.

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Además, en la audiencia estuvieron presentes el secretario Ignacio Calvi, integrante del equipo de investigación, y el abogado defensor, Lucas Contreras. En un plazo de diez días hábiles, el juez Rodríguez deberá resolver la situación procesal del imputado.

El acusado enfrenta cargos por el triple homicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi ocurrido en el barrio Villa Vatteone del conurbano bonaerense, donde las víctimas fueron privadas de su libertad, sometidas a golpes y torturas, y posteriormente asesinadas.

Sobre el joven narco de 20 años pesan graves delitos: "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

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La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.

Recién llegado al país y tras un mega operativo de seguridad, Pequeño J fue escoltado desde la base aérea de El Palomar hasta la prisión de Marcos Paz, escenario de su primera declaración indagatoria por videollamada.

Además del líder narco, en la causa figuran otras once personas acusadas: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), conocido como “Señor J”, quien fue beneficiado con la falta de mérito.

“Pequeño J”, de 20 años nacido en Trujillo, fue detenido en Lima en octubre de 2025 tras escapar de Argentina. Está acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Las autoridades lo describen como un líder narco violento, con fuerte presencia en el tráfico de drogas en el conurbano bonaerense.

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