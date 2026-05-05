La bailarina hizo un extenso descargo en sus redes sociales donde habló sobre su relación con Martín Lamela tras 17 años juntos y padre de su hija, Lola. “Elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario”, señaló.

En medio de la escandalosa separación del padre de su hija, Adabel Guerrero recurrió a sus redes sociales para hacer un extenso descargo y prefirió aclarar en primera persona los motivos de su ruptura tras 17 años junto a Martín Lamela.

El tercero en discordia tiene nombre y apellido: la bomba que lanzó el amante de Adabel Guerrero e hizo hablar al marido

La ruptura entre la bailarina y el empresario fue confirmada, primero, por los medios asegurando que no tuvo que ver con el paso del tiempo y el desgaste sino por una traición amorosa : “Adabel tuvo un traspié con una persona” . La afirmación vino del periodista Pepe Ochoa, que trató el tema con sutileza y que reveló el engaño que Lamela descubrió hace poco. La primicia se venía venir, ya que Guerrero publicó en sus redes “soltar lo que no vibra” y “buscar la verdadera felicidad”.

Ahora, la propia actriz aclaró cómo se dieron las cosas y también lo hizo para preservar a su expareja e hija, Lola. “Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos. Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta ”, remarcó.

En esa línea, también señaló que Martín “me dio lo mejor de sí durante muchos años, y valoro profundamente todo lo que compartimos”, sin embargo, con el paso del tiempo, “hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos ”. “Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro”, aseguró.

“Durante años intentamos sostener, acompañar y reconstruir el vínculo, pero también tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien. Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte ”, subrayó.

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Adabel Guerrero llevaría varios meses de relación con el señalado como el tercero en discordia

El terremoto que generó la separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sigue generando réplicas, ahora con un nuevo protagonista: Rodrigo Alenaz, señalado como el tercero en discordia, un hombre ajeno al mundo mediático que ahora ve su nombre y apellido en todos los portales.

Fue Pampito quien destapó la olla en Puro Show. El periodista contó que el vínculo entre Adabel y Alenaz no nació del escándalo sino que lo precede: llevarían cerca de dos meses de acercamiento, y las señales estuvieron ahí para quien quisiera verlas. Rodrigo apareció más de una vez entre el público de Sex, la obra que protagoniza Adabel, incluso la noche exacta en que se anunció la ruptura matrimonial. Además, los dos habrían sido vistos juntos en el Autódromo, territorio natural de él como director de Rotax.

Lo que también salió a la luz fue el rol de Valeria Archimó en esta historia: habría sido ella quien los acercó. Fernanda Iglesias, por su parte, aportó un dato que retrata bien el clima previo a la explosión: semanas atrás, cuando solo circulaban rumores de infidelidad con un vecino del country, Adabel los había descartado con humor. Se imaginaba, decía, a las mujeres del barrio preguntándose quién era el supuesto tercero.