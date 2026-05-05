El abuelo del niño N cargó contra José Fernández Codazzi: "Es el Diablo"

Tras la aparición con vida de su nieto, Juan Ramón Riquelme agradeció la cobertura mediática del caso, aseguró que N "está en perfectas condiciones" y asoció a Josías Santos Regis y a su abogado José Fernández Codazzi con "el Diablo".

El nene N de 6 años apareció con vida tras una intensa búsqueda y su abuelo, Juan Ramón Riquelme , confirmó que "está en perfectas condiciones", pero apuntó contra el padre del menor, Josías Santos Regis , y su abogado José Fernández Codazzi . "Él se hace llamar el abogado del Diablo, pero es al revés: el Diablo es él ", sentenció sobre el representante legal que quedó preso por encubrimiento .

"Me sentí engañado por este señor (Josías Santos Regis), me cayó muy bien cuando lo conocí por primera vez, me parecía una excelente persona y resultó que tenía el Diablo metido adentro . Puertas adentro era otra la historia, porque yo no nunca lo vi... Después me di cuenta, por lo que me contó mi hija, de que era un monstruo ", lamentó Juan Ramón sobre el padre de su nieto.

Embed - "CODAZZI es el DIABLO" | Habló el ABUELO del menor SECUESTRADO por el PAPÁ

El abuelo del niño N detalló que tanto el menor como su madre fueron "manipulados" por Santos Regis, describió un contexto de violencia de género y lamentó: " El nene cuando él le pegaba a su madre ni se molestaba, como que era normal ".

El hombre estaba emocionado por la aparición con vida de su nieto de seis años. Al ser consultado por el caso Loan fue tajante: " El caso de Loan y de mi nieto son casos diferentes , no conozco a la familia ni quiero conocerla porque no quiero agregar leña al fuego". "No vale la pena opinar de un caso que no conozco", insistió.

José Codazzi detenido José Codazzi detenido por encubrimiento tras la aparición de N.

Cómo fue la desaparición y el hallazgo de N

El hallazgo del chico se produjo cerca de las 10:30 en el paraje Duraznillo, zona de camino de tierra, lugar donde la Policía realizaba rastrillajes.

N.S.R. había sido visto por última vez el 3 de mayo tras ausentarse de su domicilio en la ciudad correntina de Esquina junto a su padre después de que el hombre disparara a otro en la casa de la madre durante una discusión. Tras ello, se activó el Alerta Sofía.

La madre del menor, Mariana Riquelme, explicó que el hombre lo retiró al mediodía para almorzar y que luego pasaron por su casa con la intención de ir a pescar. “A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía, estaba en una reunión con mis amigos. A las 9 de la noche lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó en diálogo con Radio Dos.