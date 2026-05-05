La cascada de Manuel Adorni desató una catarata de memes en redes sociales

El contratista Matías Tabar declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" para refaccionar su casa en el country Indio Cua, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El monto incluye la instalación de una cascada por u$s3.500, detalle que no pasó inadvertido en las redes sociales, que se llenaron de memes con burlas al respecto.
Como expresó en X el docente Manuel Becerra, "el affaire cascada es medio letal en todo este asunto porque tiene la combinación fulminante de corrupción, ostentación y mal gusto, está subatómicamente diseñada para multiplicarse exponencialmente en los medios de comunicación vía chistes".
Uno de los primeros en expresarse en esta línea fue el periodista Carlos Pagni."No sé si mejoraron a la casa o la empeoraron. No sé si Adorni debe ser sanacionado en nombre de la ética o de la estética", ironizó.
Rápidamente, la cascada se convirtió en una de las principales tendencias de la noche y se llenó de bromas y críticas al jefe de Gabinete.
Manuel Adorni cascada tendencia X Twitter 4 mayo 2026
Una de ellas provino de la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien saludó a un usuario de la red social X por su cumpleaños y, sin mencionarlo, se refirió al escándalo que rodea al jefe de Gabinete: "Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!". La titular del Senado se mantiene en tensión con el Gobierno, debido a que permanece distanciada del presidente Javier Milei.
Los memes sobre Manuel Adorni y la cascada que mandó a hacer en su casa en Indio Cua
memes Manuel Adorni cascada 4 5 mayo 2026
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