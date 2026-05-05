5 de mayo de 2026 Inicio
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La cascada de Manuel Adorni desató una catarata de memes en redes sociales

La revelación de que el jefe de Gabinete pagó u$s3.500 por la instalación de la corriente de agua sobre la pileta de su casa en el country Indio Cua no pasó inadvertida en las redes sociales, que se llenaron de burlas al respecto que pusieron en duda el buen gusto del funcionario.

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Los memes sobre la cascada de Manuel Adorni inundaron las redes sociales.

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Redes sociales
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Como expresó en X el docente Manuel Becerra, "el affaire cascada es medio letal en todo este asunto porque tiene la combinación fulminante de corrupción, ostentación y mal gusto, está subatómicamente diseñada para multiplicarse exponencialmente en los medios de comunicación vía chistes".

Uno de los primeros en expresarse en esta línea fue el periodista Carlos Pagni."No sé si mejoraron a la casa o la empeoraron. No sé si Adorni debe ser sanacionado en nombre de la ética o de la estética", ironizó.

Rápidamente, la cascada se convirtió en una de las principales tendencias de la noche y se llenó de bromas y críticas al jefe de Gabinete.

Manuel Adorni cascada tendencia X Twitter 4 mayo 2026

Una de ellas provino de la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien saludó a un usuario de la red social X por su cumpleaños y, sin mencionarlo, se refirió al escándalo que rodea al jefe de Gabinete: "Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!". La titular del Senado se mantiene en tensión con el Gobierno, debido a que permanece distanciada del presidente Javier Milei.

Los memes sobre Manuel Adorni y la cascada que mandó a hacer en su casa en Indio Cua

memes Manuel Adorni cascada 4 5 mayo 2026

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