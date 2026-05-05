La cascada de Manuel Adorni desató una catarata de memes en redes sociales La revelación de que el jefe de Gabinete pagó u$s3.500 por la instalación de la corriente de agua sobre la pileta de su casa en el country Indio Cua no pasó inadvertida en las redes sociales, que se llenaron de burlas al respecto que pusieron en duda el buen gusto del funcionario. Por + Seguir en







Los memes sobre la cascada de Manuel Adorni inundaron las redes sociales. Redes sociales

El contratista Matías Tabar declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" para refaccionar su casa en el country Indio Cua, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El monto incluye la instalación de una cascada por u$s3.500, detalle que no pasó inadvertido en las redes sociales, que se llenaron de memes con burlas al respecto.

Como expresó en X el docente Manuel Becerra, "el affaire cascada es medio letal en todo este asunto porque tiene la combinación fulminante de corrupción, ostentación y mal gusto, está subatómicamente diseñada para multiplicarse exponencialmente en los medios de comunicación vía chistes".

Uno de los primeros en expresarse en esta línea fue el periodista Carlos Pagni."No sé si mejoraron a la casa o la empeoraron. No sé si Adorni debe ser sanacionado en nombre de la ética o de la estética", ironizó.

Rápidamente, la cascada se convirtió en una de las principales tendencias de la noche y se llenó de bromas y críticas al jefe de Gabinete.