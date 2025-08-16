16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

A horas del cierre de listas, Gustavo Sylvestre aseguró que Fuerza Patria "está logrando la unidad"

El periodista adelantó quiénes encabezarán las listas tanto en Buenos Aires como en las distintas provincias. "A esta hora, hay un amplio consenso", indicó respecto a las elecciones que se llevarán el 26 de octubre.

Por
El conductor aseguró que en Fuerza Patria hay unidad.

El conductor aseguró que en Fuerza Patria hay unidad.

C5N

El periodista Gustavo Sylvestre se refirió en C5N al cierre de listas de cara a las elecciones legislativas nacionales, que se desarrollarán el 26 de octubre. Además, aseguró que en el partido Fuerza Patria se está logrando “la unidad”, con la mira puesta en el territorio bonaerense.

Te puede interesar:

Nora Bär: "La OMS había advertido por una de las bacterias asociadas al fentanilo contaminado"

“Hay que ver qué tipo de política se hace, pero sería bueno que haya debate político de calidad en la Argentina de hoy”, indicó el conductor de Minuto Uno de cara al día electoral.

En primer lugar, diferenció las realidades entre los partidos políticos y diferenció la unidad con la realidad del PRO, a quien acusó de “entregar todo”. Ante esto, hizo un contrapunto: “Cuando se criticaba tanto el dedo, la lapicera quien la manejaba, en LLA la lapicera es de Karina Milei y el PRO entregó el partido a manos de Karina Milei, no ha podido poner un nombre”.

Del otro lado, Fuerza Patria terminará de cerrar su lista entre el sábado por la tarde y domingo por la mañana. “Lo interesante es que está logrando unidad, incluso en provincias donde no se lograba. En Salta, en el Chaco… En Tucumán, Jaldo que había estado cercano, hoy va con Fuerza Patria. En Catamarca con Jalil. En 10 provincia, Fuerza Patria va en unidad. En la capital te adelanto el que va a encabezar la lista Mariano Recalde de senadores y de diputados Itaí Hagman”.

Queda por definir la provincia de Buenos Aires, solo definir el sector de Axel Kicillof y todo parece indicar que sea Jorge Taiana, si se confirma, sería la antítesis de José Luis Espert. Reúne las condiciones dentro de la democracia, de los valores. Hay un amplio consenso y solo resta definir el consenso de Axel Kicillof”, reveló en Argentina en Vivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1956734029161459740&partner=&hide_thread=false

Programa especial en C5N por las elecciones con Gustavo Sylvestre

Luego de que se definan las listas de todo con todos los cierres de listas de toda Argentina, Gustavo Sylvestre conducirá un programa especial en C5N para analizar la realidad política de cara a voto de la gente. La emisión será únicamente por el domingo de 20 a 22.

Gustavo Sylvestre en Minuto Uno

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Daniel Gollán, sobre el fentanilo contaminado: "Es el desastre sanitario más grande de la historia argentina"

play

Fabián Grillo: "En la cabeza de Pablo se le disparó a toda la sociedad con el objetivo de disciplinar"

play

Germán Martínez, sobre los reveses del Gobierno en el Congreso: "Debemos aprovechar este momento"

Javier Milei habló sobre la nueva pelicula protagonizada por Guillermo Francella. 

Milei, sobre la nueva película de Francella: "Les duele el éxito sin financiamiento del Estado"

play

Una encuesta advierte que casi el 60% de los argentinos cree que Milei no será reelecto en 2027

play

Fernando "Pato" Galmarini: "El peronismo siempre fue un quilombo"

Rating Cero

En un panel durante la convención Star Trek Las Vegas, el showrunner de Vision Quest, Terry Matalas, confirmó que Todd Stashwick interpretará a Paladin.

Un cazador implacable de Marvel volvería para la serie de Vision: quién es

Una panelista de LAM renunció en vivo.

Inesperado: una panelista de LAM renunció en vivo y causó sorpresa

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino.
play

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino

La Voz Argentina sufrirá un cambio en la grilla.
play

Drástico cambio en la programación de Telefe que afecta a La Voz Argentina

Tenet, un estreno de 2020, que actualmente ya está disponible en el catálogo de Netflix y está siendo tendencia.
play

Tenet llegó a Netflix y es ideal para los amantes de Christopher Nolan: de qué se trata

Se separó Ale Sergi.

Ale Sergi se separó de Cintia Bustamante, tras 10 años de relación

últimas noticias

play
Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor.

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor: de cuál se trata

Hace 13 minutos
En un panel durante la convención Star Trek Las Vegas, el showrunner de Vision Quest, Terry Matalas, confirmó que Todd Stashwick interpretará a Paladin.

Un cazador implacable de Marvel volvería para la serie de Vision: quién es

Hace 16 minutos
El Dibu Martínez no jugó porque arrastra una suspensión de la temporada pasada. 

En medio de especulaciones por su salida, el Dibu Martínez no jugó en Aston Villa: los motivos

Hace 29 minutos
El conductor aseguró que en Fuerza Patria hay unidad.

A horas del cierre de listas, Gustavo Sylvestre aseguró que Fuerza Patria "está logrando la unidad"

Hace 34 minutos
Comprender cómo influyen las rutinas de carga en el rendimiento es muy importante para evitar que la batería pierda autonomía prematuramente.

¿Adiós a la batería? Por qué este hábito común podría acortar la vida útil de tu celular

Hace 38 minutos