A horas del cierre de listas, Gustavo Sylvestre aseguró que Fuerza Patria "está logrando la unidad" El periodista adelantó quiénes encabezarán las listas tanto en Buenos Aires como en las distintas provincias. "A esta hora, hay un amplio consenso", indicó respecto a las elecciones que se llevarán el 26 de octubre. Por







El conductor aseguró que en Fuerza Patria hay unidad. C5N

El periodista Gustavo Sylvestre se refirió en C5N al cierre de listas de cara a las elecciones legislativas nacionales, que se desarrollarán el 26 de octubre. Además, aseguró que en el partido Fuerza Patria se está logrando “la unidad”, con la mira puesta en el territorio bonaerense.

“Hay que ver qué tipo de política se hace, pero sería bueno que haya debate político de calidad en la Argentina de hoy”, indicó el conductor de Minuto Uno de cara al día electoral.

En primer lugar, diferenció las realidades entre los partidos políticos y diferenció la unidad con la realidad del PRO, a quien acusó de “entregar todo”. Ante esto, hizo un contrapunto: “Cuando se criticaba tanto el dedo, la lapicera quien la manejaba, en LLA la lapicera es de Karina Milei y el PRO entregó el partido a manos de Karina Milei, no ha podido poner un nombre”.

Del otro lado, Fuerza Patria terminará de cerrar su lista entre el sábado por la tarde y domingo por la mañana. “Lo interesante es que está logrando unidad, incluso en provincias donde no se lograba. En Salta, en el Chaco… En Tucumán, Jaldo que había estado cercano, hoy va con Fuerza Patria. En Catamarca con Jalil. En 10 provincia, Fuerza Patria va en unidad. En la capital te adelanto el que va a encabezar la lista Mariano Recalde de senadores y de diputados Itaí Hagman”.

“Queda por definir la provincia de Buenos Aires, solo definir el sector de Axel Kicillof y todo parece indicar que sea Jorge Taiana, si se confirma, sería la antítesis de José Luis Espert. Reúne las condiciones dentro de la democracia, de los valores. Hay un amplio consenso y solo resta definir el consenso de Axel Kicillof”, reveló en Argentina en Vivo.