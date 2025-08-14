Esteban Bullrich criticó el acuerdo entre el PRO y LLA: "El partido que fundamos tenía infinitas diferencias con ellos" El exministro de Educación cuestionó la alianza electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. "El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa", enfatizó. Por







Esteban Bullrich, en desacuerdo con la alianza.

El exministro de Educación Esteban Bullrich cuestionó el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanzade cara a los próximos comicios legislativos y advirtió que el partido amarillo fundado en 2005 "tenía infinitas diferencias" con el espacio oficialista.

En su cuenta de la red social X, Bullrich expuso la distancia del espacio amarillo, fundado por el expresidente Mauricio Macri, con el partido libertario: "Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos. El PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA".

En tal sentido, diferenció las posturas. "No habríamos propuesto a Lijo para la Corte. No insultábamos opositores. No insultábamos periodistas. No insultábamos a los que pensaban diferente. Creíamos en un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor", expresó.

El PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) August 13, 2025 "El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa", enfatizó en esta línea.

En tanto, los dichos del exsenador se sumaron a los cuestionamientos de otros integrantes del PRO por la alianza con La Libertad Avanza, ya que la diputada nacional María Eugenia Vidal cargó contra el acuerdo electoral para competir juntos en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre: "La acepto, pero no la comparto ni la acompaño. No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo".