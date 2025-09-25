IR A
Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day queda suspendido tras una seria lesión del actor, quien terminó internado a causa de una conmoción cerebral.

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

La filmación de la esperada película de Marvel y Sony Spider-Man: Brand New Day quedó suspendida de manera indefinida. La interrupción se produjo tras un incidente en el que el actor principal, Tom Holland, sufrió una conmoción cerebral durante una escena de acción. La productora decidió priorizar la salud del intérprete de Peter Parker, deteniendo la producción hasta que logre una recuperación completa.

El actor fue trasladado de urgencia a un hospital en Glasgow, Reino Unido, donde permanece estable y fuera de peligro. Sin embargo, la gravedad de la lesión obligó al director Destin Daniel Cretton y al equipo de producción a tomar un receso inesperado. Este contratiempo podría modificar el cronograma de estreno original, ya que el rodaje no continuará hasta que Holland reciba el alta médica.

El incidente pone en evidencia los riesgos asociados a las producciones cinematográficas de gran escala, en especial aquellas que incluyen acrobacias y escenas de acción. Aunque la noticia representa un golpe para los seguidores y para el estudio, la prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar del actor. La comunidad de fans de Marvel se mantiene expectante y envía mensajes de apoyo a Holland, deseándole una pronta recuperación para que la filmación de Spider-Man: Brand New Day pueda retomar su curso.

Qué le sucedió a Tom Holland en la filmación de Spider-Man: Brand New Day, la producción de Marvel

Buenas noticias para los seguidores de Marvel: el rodaje de Spider-Man: Brand New Day volverá a ponerse en marcha en los próximos días. Según informó el medio especializado Deadline, la pausa será breve, ya que Tom Holland regresará pronto al set después del accidente que sufrió.

El incidente que detuvo la filmación ocurrió mientras el actor realizaba una de sus habituales acrobacias en el papel del héroe arácnido. Aunque este tipo de escenas forman parte de su trabajo, el accidente provocó una conmoción cerebral que requirió atención hospitalaria.

El equipo de producción está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar que Holland esté completamente recuperado antes de volver a usar el traje de Spider-Man. La salud y la seguridad del intérprete se mantienen como prioridad absoluta para el estudio.

El rápido regreso del actor al set representa un alivio para el director Destin Daniel Cretton y para todo el equipo, que buscan reducir al mínimo cualquier retraso en el calendario de rodaje. La eficiencia en la organización refleja el compromiso general con la película.

La situación también evidencia la entrega de Holland hacia su personaje. El actor suele realizar gran parte de las acrobacias de sus producciones, lo que aporta realismo a la interpretación de Peter Parker, aunque también implica riesgos considerables.

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud. Los fanáticos de Spider-Man celebran la certeza de que su héroe favorito volverá a la acción en breve.

Con el inminente regreso de Holland al rodaje, la atención vuelve a centrarse en el avance de Spider-Man: Brand New Day. Con las precauciones adecuadas, se espera que la producción continúe sin nuevos contratiempos y logre llegar a la pantalla grande en los tiempos previstos.

