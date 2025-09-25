Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

La periodista Marina Calabró brindó detalles sobre la intención del conductor de salir de la señal actual y mudarse a un competidor: “Si se va, se lleva todo”.

En medio de los rumores sobre la posible salida de Bendita TV de El Nueve, la periodista Marina Calabró reveló detalles sobre la posible decisión del conductor Beto Casella. La ida principal sería irse a otro canal, pero el requisito sería llevarse el formato, pero también la gente.

Hace casi 20 temporadas que el programa se emite por el mismo canal y se mantiene en la actualidad como el programa más visto de esa señal. "Es el hombre más codiciado de la televisión” , reveló Calabró sobre Casella.

“Está en plena etapa de reuniones, Laura Ubfal habló de la posibilidad de que se vaya a El Trece o a América porque la cosa con el Nueve viene de fría para abajo, pero tiene más propuestas. Lo de Beto es estricto malestar con el canal, están rotas las relaciones con la gerencia ”, agregó.

Calabró explicó que “l a pelea por Tamara Pettinato y la contratación de ella fue como una mojada de oreja . Él ya se reunió con Pablo Codevilla y Adrián Suar, tuvo reuniones con la productora Mandarina, estuvo con Diego Guebel, y también con Fede Levrino, de Telefe, y me suman que hubo un acercamiento con Juan Cruz Ávila".

Y concluyó: "En su programa de radio dijo ‘hay más posibilidades de que nos vayamos, a que nos quedemos’. Si se va, se lleva todo y el Nueve ya está buscando reemplazos. También lo hacen para que esto le llegue a Beto. El título del programa es del canal que muchas veces se sostiene por cuestiones comerciales".

Por otro lado, la periodista Nancy Duré agregó en Mediodía Bien Arriba: "Beto está hablando como siempre con todos los canales, pero en este caso en particular, está hablando con intenciones de mudarse. No es lo mismo para negociar que para irte". Además, agregaron que el nombre del ciclo pertenece al medio, de forma que si se terminan por ir, no podrán llevárselo y deberán elegir uno nuevo.