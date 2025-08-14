Javier Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: "Tirano de aldea y comunista enano" El Presidente encabezó un acto en la capital de la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios legislativos, en el que arremetió nuevamente contra el gobernador bonaerense. Por







El presidente Javier Milei encabezó un acto en la ciudad de La Plata de cara a las próximas elecciones legislativas en el que lanzó nuevos ataques contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien tildó de "tirano de aldea" y sostuvo que es un "comunista enano".

En el Club Atenas de La Plata, Milei apuntó hacia la postura del Gobierno bonaerense, con insultos al mandatario provincial: "Kicillof y sus secuaces psicopatean a la población para que esté agradecida con ellos diciéndoles que si no fuera por el Estado, no tendrían absolutamente nada. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la Provincia, el comunista enano de Kicillof".

En tanto, cuestionó la gestión educativa en la provincia de Buenos Aires y volvió a cargar contra el gobernador. "Las escuelas se caen a pedazos. El 86% no alcanza niveles satisfactorios en matemática. Por eso, no es de extrañar que el gobernador suma con dificultad", aseveró.

En distintos fragmentos de su discurso, los seguidores del jefe de Estado gritaron "intervención" y se sumaron a las agresiones contra Kicillof. "Hijo de puta", lanzaron. En varias oportunidades, el mandatario responsabilizó al kirchnerismo por la situación en el territorio bonaerense.

"Qué lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas", exclamó Milei en el inicio de su discurso, usando la metáfora de su símbolo de campaña para alentar a su gente a votar de manera masiva.