Javier Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: "Tirano de aldea y comunista enano"

El Presidente encabezó un acto en la capital de la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios legislativos, en el que arremetió nuevamente contra el gobernador bonaerense.

Javier Milei atacó a Axel Kicillof.

Javier Milei atacó a Axel Kicillof.

El presidente Javier Milei encabezó un acto en la ciudad de La Plata de cara a las próximas elecciones legislativas en el que lanzó nuevos ataques contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien tildó de "tirano de aldea" y sostuvo que es un "comunista enano".

La cooperativa de trabajo Recuperadores del Sur es presidida por Héctor Eduardo Morillo.
En el Club Atenas de La Plata, Milei apuntó hacia la postura del Gobierno bonaerense, con insultos al mandatario provincial: "Kicillof y sus secuaces psicopatean a la población para que esté agradecida con ellos diciéndoles que si no fuera por el Estado, no tendrían absolutamente nada. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la Provincia, el comunista enano de Kicillof".

En tanto, cuestionó la gestión educativa en la provincia de Buenos Aires y volvió a cargar contra el gobernador. "Las escuelas se caen a pedazos. El 86% no alcanza niveles satisfactorios en matemática. Por eso, no es de extrañar que el gobernador suma con dificultad", aseveró.

En distintos fragmentos de su discurso, los seguidores del jefe de Estado gritaron "intervención" y se sumaron a las agresiones contra Kicillof. "Hijo de puta", lanzaron. En varias oportunidades, el mandatario responsabilizó al kirchnerismo por la situación en el territorio bonaerense.

"Qué lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas", exclamó Milei en el inicio de su discurso, usando la metáfora de su símbolo de campaña para alentar a su gente a votar de manera masiva.

El eje central de su mensaje fue el llamado a sus votantes a respaldar a sus candidatos locales para "ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo". De esta manera, dejó en claro que la contienda electoral en la provincia de Buenos Aires es una prioridad estratégica para el Gobierno.

