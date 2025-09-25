Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

Las producciones familiares suelen convertirse en grandes éxitos cuando logran combinar nostalgia, diversión y personajes entrañables. Entre las propuestas más esperadas del año, una saga que ya cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo estrenó recientemente su tercera entrega en Netflix.
La fórmula mezcla acción, humor y aventura, ingredientes que la transforman en un fenómeno cultural cada vez que aparece un nuevo capítulo de la historia. De esta manera, Sonic 3 se posiciona como una de las Películas más vistas del catálogo de la N roja.
En esta entrega, Sonic, Knuckles y Tails deberán unir fuerzas frente a un enemigo que supera todo lo conocido: Shadow, un rival enigmático con poderes extraordinarios. Para salvar al planeta, el equipo se verá obligado a sellar una alianza inesperada que pondrá a prueba su valor y su unidad.
Tráiler de Sonic 3
