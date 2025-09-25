Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es El atractivo está en su capacidad de entretener a públicos de todas las edades, uniendo a quienes crecieron con sus personajes con nuevas generaciones.







En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos Netflix

Las producciones familiares suelen convertirse en grandes éxitos cuando logran combinar nostalgia, diversión y personajes entrañables. Entre las propuestas más esperadas del año, una saga que ya cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo estrenó recientemente su tercera entrega en Netflix.

La fórmula mezcla acción, humor y aventura, ingredientes que la transforman en un fenómeno cultural cada vez que aparece un nuevo capítulo de la historia. De esta manera, Sonic 3 se posiciona como una de las Películas más vistas del catálogo de la N roja.

Sinopsis de Sonic 3, la película que es furor en Netflix sonic 3

En esta entrega, Sonic, Knuckles y Tails deberán unir fuerzas frente a un enemigo que supera todo lo conocido: Shadow, un rival enigmático con poderes extraordinarios. Para salvar al planeta, el equipo se verá obligado a sellar una alianza inesperada que pondrá a prueba su valor y su unidad.

Tráiler de Sonic 3 Embed - SONIC 3 LA PELÍCULA Tráiler Oficial Español Latino (2024)

Jim Carrey como Professor Gerald Robotnik, Ivo Robotnik

Krysten Ritter como Director Rockwell

Ben Schwartz como Sonic

Keanu Reeves como Shadow the Hedgehog

James Marsden como Tom Wachowski

Alyla Browne como Maria Robotnik

Tika Sumpter como Maddie Wachowski

Idris Elba como Knuckles the Echidna

Jenny Slate