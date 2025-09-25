25 de septiembre de 2025 Inicio
Este es el truco casero que utiliza telgopor para sufrir menos las lluvias

El video generó repercusión en las redes sociales por sus beneficios ante las tormentas, además de su bajo costo.

El telgopor

El telgopor, también conocido como poliestireno expandido o icopor, se ha convertido en una opción popular para la construcción de techos y cielos rasos. 

El cielo raso construido con telgopor suele ser la opción más económica y práctica, ofreciendo durabilidad y resistencia a la humedad sin necesidad de pintura, lo que genera un ahorro adicional en instalación y mantenimiento. Este material que puede ser más económico en términos de materia prima, pero su costo final depende de la pintura y acabados necesarios para completar la obra.

A raíz de un video que tuvo mucha repercusión en las redes sociales, específicamente en el Instagram: Alex Sander Pérez Yanqui, las personas empezaron a tomarlo como un truco para implementar en sus hogares y resolver el tema de los techos de manera eficiente y expeditiva.

Cómo es el truco para el techo que utiliza telgopor

Embed - Manera fácil para REVOCAR TECHOS CON TELGOPOR

Las ventajas del uso de telgopor en techos son múltiples:

  • Ligereza: Su bajo peso facilita la instalación, reduciendo costos de mano de obra y tiempo de ejecución.
  • Aislamiento térmico: El telgopor ofrece un buen aislamiento térmico, ayudando a mantener una temperatura confortable en el interior del espacio.
  • Aislamiento acústico: Si bien no es tan efectivo como otros materiales, contribuye a la reducción del ruido exterior.
  • Facilidad de corte e instalación: Se puede cortar fácilmente con herramientas comunes, lo que simplifica la adaptación a diferentes diseños.
  • Costo accesible: Generalmente, el telgopor para techos resulta más económico que otras opciones como la madera o el yeso.
Antes de instalar un techo de telgopor, es importante considerar:

  • Estructura de soporte: Se necesita una estructura resistente para soportar el peso del telgopor y los materiales adicionales.
  • Aislamiento: Si se busca un mayor aislamiento térmico o acústico, se pueden agregar capas adicionales de aislante.
  • Protección contra la humedad: Es importante proteger el telgopor de la humedad para evitar su deterioro.
  • Seguridad contra incendios: Se deben tomar precauciones para evitar incendios, especialmente si se utiliza telgopor en espacios cerrados.
