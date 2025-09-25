Este es el truco casero que utiliza telgopor para sufrir menos las lluvias

El cielo raso construido con telgopor suele ser la opción más económica y práctica , ofreciendo durabilidad y resistencia a la humedad sin necesidad de pintura, lo que genera un ahorro adicional en instalación y mantenimiento . Este material que puede ser más económico en términos de materia prima , pero su costo final depende de la pintura y acabados necesarios para completar la obra.

El telgopor, también conocido como poliestireno expandido o icopor, se ha convertido en una opción popular para la construcción de techos y cielos rasos. Su ligereza, facilidad de manipulación y bajo costo lo han posicionado como una alternativa atractiva, especialmente para proyectos que buscan una solución rápida y económica. A raíz de un video que tuvo mucha repercusión en las redes sociales, específicamente en el Instagram: Alex Sander Pérez Yanqui, las personas empezaron a tomarlo como un truco para implementar en sus hogares y resolver el tema de los techos de manera eficiente y expeditiva.