Este es el truco casero que utiliza telgopor para sufrir menos las lluvias

El cielo raso construido con telgopor suele ser la opción más económica y práctica, ofreciendo durabilidad y resistencia a la humedad sin necesidad de pintura, lo que genera un ahorro adicional en instalación y mantenimiento. Este material que puede ser más económico en términos de materia prima, pero su costo final depende de la pintura y acabados necesarios para completar la obra.
El telgopor, también conocido como poliestireno expandido o icopor, se ha convertido en una opción popular para la construcción de techos y cielos rasos. Su ligereza, facilidad de manipulación y bajo costo lo han posicionado como una alternativa atractiva, especialmente para proyectos que buscan una solución rápida y económica. A raíz de un video que tuvo mucha repercusión en las redes sociales, específicamente en el Instagram: Alex Sander Pérez Yanqui, las personas empezaron a tomarlo como un truco para implementar en sus hogares y resolver el tema de los techos de manera eficiente y expeditiva.
Cómo es el truco para el techo que utiliza telgopor
Antes de instalar un techo de telgopor, es importante considerar:
- Estructura de soporte: Se necesita una estructura resistente para soportar el peso del telgopor y los materiales adicionales.
- Aislamiento: Si se busca un mayor aislamiento térmico o acústico, se pueden agregar capas adicionales de aislante.
- Protección contra la humedad: Es importante proteger el telgopor de la humedad para evitar su deterioro.
- Seguridad contra incendios: Se deben tomar precauciones para evitar incendios, especialmente si se utiliza telgopor en espacios cerrados.
