25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Hoy la Luna en Escorpio enciende la pasión: qué signos vibran con más deseo

Algunos perfiles astrales estarán especialmente activados, pero todos, en mayor o menor medida, pueden aprovechar el magnetismo del día para conectar con su costado más sensual y apasionado.

Por
La Luna en Escorpio trae una energía profunda

La Luna en Escorpio trae una energía profunda, magnética y transformadora. 

La Luna en Escorpio trae una energía profunda, magnética y transformadora. Este tránsito lunar potencia los vínculos, despierta la intuición y, sobre todo, enciende la pasión. Hoy, algunos signos que van a vibran con más deseo, ¿cuáles son?

Enterate que depara tu signo para este jueves.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, jueves 25 de septiembre

Cuando el astro transita el signo del escorpión, las emociones se viven a todo o nada. No hay medias tintas: se busca la intensidad en cada gesto, palabra y encuentro. Esta energía saca a la luz lo oculto y activa el magnetismo personal, lo que se traduce en un mayor poder de atracción. En el terreno de las relaciones, este signo regido por Plutón saca su costado sensual y poderoso. Por eso, es común que muchos signos experimenten más conexión física y emocional durante este tránsito. La sexualidad cobra protagonismo y se convierte en una forma de transformación.

La Luna tarda unos dos días y medio en transitar cada signo, así que esta vibración no dura solo un momento: acompaña durante al menos 48 horas de intensidad emocional y deseo. Eso significa que no es un “pico de un día” sino una atmósfera pasional que se siente tanto en lo personal como en lo colectivo.

Luna escorpio

Los signos que vibran con más deseo con la Luna en Escorpio

Escorpio: el dueño del día

Obviamente, los escorpianos son los protagonistas. Con la Luna en su signo, se sienten con más confianza y magnetismo que nunca. Su intensidad natural se multiplica y eso los convierte en los más deseados del zodiaco hoy.

Tauro: su opuesto complementario

Tauro, regido por Venus, es el opuesto de Escorpio y, justamente por eso, la atracción es irresistible. La energía lunar despierta en Tauro un costado sensual y posesivo que lo vuelve magnético para los demás.

Cáncer: emociones a flor de piel

Cáncer vibra fuerte con esta Luna porque también es un signo de agua. Su sensibilidad se transforma en intensidad emocional y física. Hoy, el deseo puede canalizarse en un encuentro íntimo cargado de ternura y profundidad.

Capricornio: pasión inesperada

Aunque suele mostrarse más serio y estructurado, Capricornio sorprende bajo la influencia de Escorpio. La energía lo vuelve más atrevido y dispuesto a entregarse a una pasión que normalmente controla.

Noticias relacionadas

 Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos.

Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 24 de septiembre

Horóscopo semanal de Niño Prodigio: el astrólogo Víctor Florencio compartió sus predicciones para cada signo del zodíaco.

Horóscopo semanal de Niño Prodigio: qué le depara a los signos del 22 al 28 de septiembre

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 23 de septiembre

¿Cuál es el mejor ritual de bienvenida al equinoccio?

¿Cuál es el mejor ritual de bienvenida al equinoccio?

Llegó el eclipse solar en Virgo.

Eclipse solar en Virgo: una gran oportunidad para dejar las conductas que no nos sirven

Rating Cero

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Bendita podría irse de El Nueve

Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos
play

Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que debe volver a sus orígenes para recuperar a su hija.

Una batalla tras otra: cómo es lo nuevo de Paul Anderson con DiCaprio y Penn

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

últimas noticias

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Hace 15 minutos
Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

Hace 19 minutos
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

Hace 33 minutos
A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Hace 40 minutos
Las retenciones cero a los granos durarnos apenas tres días ya que se alcanzó el cupo de u$s7.000 millones.

Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Hace 40 minutos