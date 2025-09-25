Hoy la Luna en Escorpio enciende la pasión: qué signos vibran con más deseo

La Luna en Escorpio trae una energía profunda, magnética y transformadora. Este tránsito lunar potencia los vínculos, despierta la intuición y, sobre todo, enciende la pasión. Hoy, algunos signos que van a vibran con más deseo, ¿cuáles son?
Algunos perfiles astrales estarán especialmente activados, pero todos, en mayor o menor medida, pueden aprovechar el magnetismo del día para conectar con su costado más sensual y apasionado.
La Luna en Escorpio trae una energía profunda, magnética y transformadora. Este tránsito lunar potencia los vínculos, despierta la intuición y, sobre todo, enciende la pasión. Hoy, algunos signos que van a vibran con más deseo, ¿cuáles son?
Cuando el astro transita el signo del escorpión, las emociones se viven a todo o nada. No hay medias tintas: se busca la intensidad en cada gesto, palabra y encuentro. Esta energía saca a la luz lo oculto y activa el magnetismo personal, lo que se traduce en un mayor poder de atracción. En el terreno de las relaciones, este signo regido por Plutón saca su costado sensual y poderoso. Por eso, es común que muchos signos experimenten más conexión física y emocional durante este tránsito. La sexualidad cobra protagonismo y se convierte en una forma de transformación.
La Luna tarda unos dos días y medio en transitar cada signo, así que esta vibración no dura solo un momento: acompaña durante al menos 48 horas de intensidad emocional y deseo. Eso significa que no es un “pico de un día” sino una atmósfera pasional que se siente tanto en lo personal como en lo colectivo.
Obviamente, los escorpianos son los protagonistas. Con la Luna en su signo, se sienten con más confianza y magnetismo que nunca. Su intensidad natural se multiplica y eso los convierte en los más deseados del zodiaco hoy.
Tauro, regido por Venus, es el opuesto de Escorpio y, justamente por eso, la atracción es irresistible. La energía lunar despierta en Tauro un costado sensual y posesivo que lo vuelve magnético para los demás.
Cáncer vibra fuerte con esta Luna porque también es un signo de agua. Su sensibilidad se transforma en intensidad emocional y física. Hoy, el deseo puede canalizarse en un encuentro íntimo cargado de ternura y profundidad.
Aunque suele mostrarse más serio y estructurado, Capricornio sorprende bajo la influencia de Escorpio. La energía lo vuelve más atrevido y dispuesto a entregarse a una pasión que normalmente controla.