Donald Trump contra las cuerdas: por qué podría perder el control de Estados Unidos en noviembre.

En noviembre de 2026, Estados Unidos irá a las urnas en un plebiscito definitivo para Donald Trump. Golpeado por el impacto real de sus políticas económicas, el Partido Republicano enfrenta un escenario complejo: el rechazo de los votantes independientes amenaza con hacer tambalear el poder de la Casa Blanca.

La historia electoral de los Estados Unidos dicta que las elecciones legislativas de medio término -midterms, como las llaman los estadounidenses- se constituyen como un plebiscito directo sobre la administración en funciones. De cara a noviembre de 2026, los datos de las encuestas exponen un escenario sumamente tóxico para el Partido Republicano. La disonancia entre las promesas de la campaña de 2024 de Donald Trump y la materialización de sus políticas macroeconómicas ha fracturado su base de apoyo periférica, ahuyentando a los votantes independientes y consolidando un rechazo robusto a su gestión.

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El presidente Donald Trump llega a este año electoral con números negativos debido a la fuerte polarización en la ciudadanía. Según el promedio de encuestas de Ballotpedia y Decision Desk HQ, la aprobación del mandatario se ubica en un 40%, mientras que su desaprobación alcanza el 55,7%.

La firma Ipsos define su situación como un escenario de “piso alto y techo bajo”. Si bien Trump mantiene una lealtad inquebrantable de su base republicana, al mismo tiempo enfrenta un rechazo casi unánime en el progresismo y muchas dificultades para penetrar en el electorado independiente. Su gestión es valorada mayormente en áreas como combate al crimen y la política migratoria, pero se ve castigada de forma fuerte en el terreno económico.

Actualmente, los republicanos controlan la Cámara de Representantes por un margen ínfimo (218 a 214) y el Senado por 53 a 45. Con esta tendencia en las encuestas, la oposición demócrata necesita ganar apenas 3 escaños netos para recuperar la Cámara Baja y 4 para arrebatarle el Senado. De concretarse, la Casa Blanca se enfrentaría a un Congreso dividido o aún peor, totalmente bloqueado para sus últimos dos años de mandato.

Desde su segundo mandato, el índice de aprobación de Trump ha experimentado un desgaste severo y constante. Las mediciones de múltiples encuestas coinciden en que atraviesa niveles de impopularidad históricos.

Las métricas que miden la intensidad del rechazo revelan una crisis de legitimidad: según The Economist/YouGov, en marzo de 2026 registraron que la aprobación neta de empleo alcanzó un nuevo mínimo histórico de -21 puntos, siendo la segunda calificación más baja recibida por el mandatario en toda su carrera política.

Aún más preocupante para la maquinaria electoral republicana es la erosión del apoyo incondicional hacia su agenda legislativa y ejecutiva. Una investigación de Pew Research determinó que actualmente solo el 27% de los estadounidenses afirma apoyar "todas o la mayoría" de las políticas de la administración Trump. Esta caída se registra enteramente dentro de las propias filas de los votantes republicanos y conservadores, evidenciando una fatiga hacia las turbulencias constantes de su gobierno.

De acuerdo con el sondeo de NPR/PBS News/Marist de marzo de este año, una mayoría absoluta del 55% de los votantes registrados afirma que respaldaría al candidato demócrata en su distrito si las elecciones se celebraran hoy, en comparación con solo un 41% que apoyaría al candidato republicano.

El mapa del peligro: dónde se juega el control del Capitolio

La configuración del mapa electoral exige que ambos partidos concentren sus recursos logísticos, financieros y discursivos en una fracción mínima de estados y distritos hipercompetitivos que, en última instancia, definirán la viabilidad de la agenda legislativa durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump. Las métricas actuales indican que el Partido Republicano enfrenta serios desafíos estructurales y de opinión pública para retener sus mayorías en ambas cámaras.

Un análisis del Distressed Communities Index revela que la intensidad del partidismo está intrínsecamente ligada al bienestar económico. Los distritos que muestran los niveles más altos de polarización (votando abrumadoramente por un partido) son aquellos que sufren la mayor angustia económica. Existe una bifurcación demográfica: el 63% de la población en distritos demócratas "en peligro económico" es no blanca (minorías raciales y étnicas urbanas), mientras que en los distritos republicanos bajo la misma categoría, la población es abrumadoramente rural, blanca no hispana, y se ubica predominantemente en el sur profundo.

El bolsillo manda: la inflación como el principal verdugo electoral

El electorado estadounidense está yendo a las urnas impulsado por tres grandes focos de tensión: la inflación/costo de vida, la inmigración y la crisis institucional. El impacto de la inflación es innegable: el costo de vida no cede, el encarecimiento de la vivienda asfixia a la clase media y, según un estudio de Marist Poll, el 57% de los votantes exige que la reducción de precios sea la máxima prioridad.

En el plano institucional, una reciente encuesta nacional de NBC News reveló que las "amenazas a la democracia" escalaron al tope de las preocupaciones ciudadanas en un empate técnico con la inflación. Este clima de tensión está fogoneado por el debate en torno a normativas como la SAVE America Act (que busca endurecer los requisitos de ciudadanía para votar), las controversiales auditorías a los padrones estatales y el duro accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fuertemente cuestionado por la persecución, detención y, en los casos más extremos, la violencia letal contra familias inmigrantes.

Los precios de la gasolina en EEUU han subido a un promedio de 3,79 dólares por galón, el nivel más alto desde octubre de 2023, impulsados por la guerra con Irán y el aumento del costo del petróleo.

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El rechazo popular a la guerra comercial: el enemigo chino

Ante la pérdida de competitividad en los debates sobre economía doméstica y derechos civiles, la administración Trump ha orquestado una utilización de la política exterior comercial —con especial foco en China y la región de Asia Pacífico— intentando utilizarla como un revulsivo electoral. Esta estrategia choca directamente con la realidad macroeconómica, encontrando un fuerte rechazo público.

En ese sentido, la base ciudadana está predispuesta a apoyar medidas severas contra Beijing. Los datos exhiben un consenso bipartidista que considera al gigante asiático como una amenaza. Investigaciones recientes de Gallup evidencian que el 45% de los ciudadanos considera a China como el principal y mayor enemigo de los Estados Unidos en el mundo actual, cifra que se ha duplicado en períodos recientes.

Sin embargo, encuestas de Pew Research complementan este escenario revelando que una mayoría del 54% de la ciudadanía (incluyendo el 81% de los demócratas y el 58% de los independientes) se opone terminantemente a imponer aranceles más altos a las importaciones chinas. Lejos de abrazar el aislacionismo, un aplastante 66% de los encuestados favorece activamente la reducción de aranceles sobre productos asiáticos a cambio de concesiones recíprocas de China que logren reducir el déficit comercial.

A pesar de este diagnóstico, la transferencia de dicho temor hacia un apoyo a Trump es inexistente. El electorado estadounidense evidencia una capacidad para disociar la amenaza geopolítica del costo inflacionario autoinfligido en su economía doméstica. Esto indica un panorama social completamente opositor a lo que Donald Trump expresa en sus discursos.

El mercado acaba de consolidar su cuarta semana consecutiva de caídas, fuertemente arrastrado por la suba del petróleo (por tensiones en Medio Oriente) y el miedo a que la inflación no ceda.

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Un exhaustivo sondeo nacional del Harris Poll arroja un dato devastador para el ala republicana: el 72% de todos los votantes (incluyendo un 60% dentro del electorado republicano) concluye que los aranceles de Trump han tenido un impacto negativo en sus economías personales, provocando un alza sistemática en el precio de los bienes de consumo básicos.

Adicionalmente, el 67% de la población dictamina que las políticas arancelarias simplemente "no son la solución adecuada" para subsanar los problemas estructurales de la economía.

Conclusión: Pánico interno, amenaza externa y el coletazo global

Para responder a la premisa de este análisis: Donald Trump está contra las cuerdas y podría perder el control del Congreso en noviembre porque el relato chocó contra el bolsillo. La inflación persistente y el encarecimiento del costo de vida han quebrado su techo electoral, ahuyentando de forma masiva a los votantes independientes que necesita irremediablemente para sostener su poder.

Ante el pánico de enfrentarse a un gobierno paralizado durante sus últimos dos años, la Casa Blanca apela al manual más antiguo de la geopolítica: convertir la política exterior en una herramienta de campaña. Es altamente probable que Washington intensifique su política arancelaria y acelere las restricciones tecnológicas en el eje de Asia-Pacífico. Esta escalada contra China no responde hoy a una gran estrategia de seguridad nacional, sino a un desesperado salvavidas electoral para cohesionar el voto interno mostrando una imagen de "defensa nacional" intransigente.

Para economías emergentes como la nuestra, el pronóstico es de alerta meteorológica. Un Estados Unidos atrincherado en el proteccionismo significa invariablemente un dólar global más fuerte, aversión al riesgo en los mercados y una inyección directa de volatilidad sobre nuestro riesgo país y tipo de cambio. En definitiva, la inminente pérdida de control interno de Trump es exactamente lo que lo vuelve más impredecible, agresivo y volátil para el resto del mundo.