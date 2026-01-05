Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Nicolás Maduro

El video, con estética de película de acción, exhibe la irrupción de las fuerzas norteamericanas en la residencia del expresidente y su captura junto a su esposa, Cilia Flores, para luego ser llevado en helicóptero a Nueva York.

Por
La versión de la Inteligencia Artificial de Nicolás Maduro al momento de su captura en Venezuela.

La versión de la Inteligencia Artificial de Nicolás Maduro al momento de su captura en Venezuela.

Captura

La captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó el bombardeo de objetivos militares a larga escala en Venezuela, generó diversas reacciones en todo el mundo. Entre ellas, la de los usuarios de Inteligencia Artificial, quienes, ante la ausencia de imágenes, recurrieron a la herramienta para imaginar cómo pudo haber sido el momento de la captura del líder chavista.

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras su captura en Venezuela.
Te puede interesar:

Suiza congeló los activos de Maduro para prevenir la fuga de fondos

Uno de los videos que más alcance viral tuvo recrea, en unos 45 segundos y con un estilo cinematográfico, el momento de la irrupción de las fuerzas norteamericanas en la residencia del expresidente, ubicada dentro de la instalación militar Fuerte Tiuna, al sur de la capital venezolana.

El material recrea elementos generales como una incursión nocturna con helicópteros, entrada a una vivienda y la detención de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en ropa casual, similar a reportes de la operación real del sábado 3 de enero.

Sin embargo, omite detalles confirmados como las explosiones en Caracas, el traslado de su esposa y el enfrentamiento que causó la muerte de 32 soldados cubanos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Qué delitos se le atribuyen a Maduro

Maduro fue trasladado en helicóptero.

Maduro, por primera vez ante la justicia de EEUU: lo trasladaron al tribunal en helicóptero

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba.

El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 soldados cubanos en el ataque a Venezuela y decretó duelo nacional

play

Tras la intervención en Venezuela, Trump ahora apunta a Cuba: "Están a punto de caer"

Delcy Rodríguez.

El primer mensaje de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: "Nuestra región merece paz y diálogo, no guerra"

Nicolás Maduro Guerra y su padre.

La advertencia del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Rating Cero

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

Las nuevas Películas de Netflix que te harán temblar con su inquietante historia
play

Lo nuevo en Netflix: es un famoso personaje de terror y por esta película en pleno altamar no te dejará dormir

Lucila Villar utilizó sus redes sociales para documentar el cambio. 

La impresionante transformación de La Tora: se la jugó con un cambio de look que captó la atención de todos

Guardianas del POP Argentino﻿, una propuesta de Bruscopa.
play

Video viral: Lali, Tini y María Becerra como las guardianas del Pop argentino comandadas por Gustavo Cerati

Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada más taquillera de Disney.
play

Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada de Disney más taquillera de la historia

últimas noticias

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras su captura en Venezuela.

Suiza congeló los activos de Maduro para prevenir la fuga de fondos

Hace 37 minutos
La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov, ruso de 55 años

Tragedia en el Aconcagua: un montañista ruso murió a pocos metros de la cima

Hace 1 hora
Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Hace 1 hora
Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

Hace 1 hora
Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

Hace 1 hora