Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Nicolás Maduro El video, con estética de película de acción, exhibe la irrupción de las fuerzas norteamericanas en la residencia del expresidente y su captura junto a su esposa, Cilia Flores, para luego ser llevado en helicóptero a Nueva York.







La versión de la Inteligencia Artificial de Nicolás Maduro al momento de su captura en Venezuela. Captura

La captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó el bombardeo de objetivos militares a larga escala en Venezuela, generó diversas reacciones en todo el mundo. Entre ellas, la de los usuarios de Inteligencia Artificial, quienes, ante la ausencia de imágenes, recurrieron a la herramienta para imaginar cómo pudo haber sido el momento de la captura del líder chavista.

Uno de los videos que más alcance viral tuvo recrea, en unos 45 segundos y con un estilo cinematográfico, el momento de la irrupción de las fuerzas norteamericanas en la residencia del expresidente, ubicada dentro de la instalación militar Fuerte Tiuna, al sur de la capital venezolana.

El material recrea elementos generales como una incursión nocturna con helicópteros, entrada a una vivienda y la detención de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en ropa casual, similar a reportes de la operación real del sábado 3 de enero.