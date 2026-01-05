El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 soldados cubanos en el ataque a Venezuela y decretó duelo nacional El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó "terroristas en uniforme imperial" a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y deseó "honor y gloria" a los compatriotas caídos. Por + Seguir en







Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba.

El gobierno de Cuba, con Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la Presidencia, confirmó la muerte de 32 combatientes cubanos en Venezuela durante la intervención militar de Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, detalló la gestión cubana en un comunicado.

Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento.#HonorYGloria — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026 Díaz-Canel Bermúdez decretó duelo nacional para el 5 y el 6 de enero en homenaje a los soldados caídos, a los que les deseó "honor y gloria" y remarcó su "gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento".

En el comunicado oficial se detalla que los combatientes cubanos "cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones". El medio The New York Times había informado una primera cifra de 40 personas muertas por la intervención militar.

La publicación en X (ex Twitter) e Instagram se realizó casi a la par que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecía una conferencia de prensa a bordo del avión Air Force One, que lo trasladaba desde Florida hasta Washington, donde sugirió que muchos cubanos habían muerto durante el ataque a Venezuela y advirtió al país caribeño que estaba "a punto de caer".