5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 soldados cubanos en el ataque a Venezuela y decretó duelo nacional

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó "terroristas en uniforme imperial" a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y deseó "honor y gloria" a los compatriotas caídos.

Por
Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba.

El gobierno de Cuba, con Miguel Díaz-Canel Bermúdez en la Presidencia, confirmó la muerte de 32 combatientes cubanos en Venezuela durante la intervención militar de Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Delcy Rodríguez.
Te puede interesar:

El primer mensaje de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: "Nuestra región merece paz y diálogo, no guerra"

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, detalló la gestión cubana en un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2007981624269631788?s=20&partner=&hide_thread=false

Díaz-Canel Bermúdez decretó duelo nacional para el 5 y el 6 de enero en homenaje a los soldados caídos, a los que les deseó "honor y gloria" y remarcó su "gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento".

La publicación en X (ex Twitter) e Instagram se realizó casi a la par que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecía una conferencia de prensa a bordo del avión Air Force One, que lo trasladaba desde Florida hasta Washington, donde sugirió que muchos cubanos habían muerto durante el ataque a Venezuela y advirtió al país caribeño que estaba "a punto de caer".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Maduro Guerra y su padre.

La advertencia del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Pablo Quirno, canciller argentino.

Argentina y otros nueve países impidieron que la CELAC rechace la intervención militar en Venezuela

play

Tras la invasión a Venezuela, Dinamarca exige a Estados Unidos que respete la "integridad territorial" de Groenlandia

Quién es Delcy Rodríguez, la encargada a presidenta en Venezuela tras el secuestro de Maduro

Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta en Venezuela designada tras el secuestro de Maduro

play

Cientos de venezolanos volvieron a manifestarse en el Obelisco tras la detención de Maduro

El buzo que usó Nicolás Maduro en su llegada a la cárcel.

"Welcome to America": el llamativo mensaje de la marca del buzo que usó Maduro en su llegada a la cárcel

Rating Cero

Guardianas del POP Argentino﻿, una propuesta de Bruscopa.
play

Video viral: Lali, Tini y María Becerra como las guardianas del Pop argentino comandadas por Gustavo Cerati

Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada más taquillera de Disney.
play

Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada de Disney más taquillera de la historia

Romina Gaetani

Romina Gaetani reapareció tras la denuncia contra su expareja: "A bailar"

Daniela Celis y Thiago Medina.
play

Daniela Celis confirmó que "está en camino a la reconciliación" con Thiago Medina

Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.
play

Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto

Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. 
play

De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuesta

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba.

El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 soldados cubanos en el ataque a Venezuela y decretó duelo nacional

Hace 2 horas
play
Guardianas del POP Argentino﻿, una propuesta de Bruscopa.

Video viral: Lali, Tini y María Becerra como las guardianas del Pop argentino comandadas por Gustavo Cerati

Hace 2 horas
play
Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada más taquillera de Disney.

Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada de Disney más taquillera de la historia

Hace 3 horas
play

Tras la intervención en Venezuela, Trump ahora apunta a Cuba: "Están a punto de caer"

Hace 3 horas
Delcy Rodríguez.

El primer mensaje de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: "Nuestra región merece paz y diálogo, no guerra"

Hace 3 horas