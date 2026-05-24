24 de mayo de 2026 Inicio
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El misil hipersónico Oreshnik con capacidad nuclear que usó Rusia para bombardear Ucrania

Moscú utilizó un arma que podría alcanzar objetivos a 3.000 y 5.500 kilómetros, y encendió las alarmas en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros dirigentes de la Unión Europea criticaron fuertemente su uso.

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La utilización de este tipo de misil podría significar una amenaza para Europa. 

La utilización de este tipo de misil podría significar una amenaza para Europa. 

Evgeniy Maloletka/AP

Rusia llevó adelante un ataque de gran alcance durante la madrugada del domingo en el centro de Ucrania, utilizaron al menos 600 drones de ataque y 90 misiles balísticos, entre ellos uno llamado Oreshnik, de alcance medio, que según autoridades rusas podría alcanzar objetivos en toda Europa, lo que hizo encender las alarmas.

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Según informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, las defensas aéreas solamente lograron interceptar a 549 drones y 55 misiles. "El mayor número de impactos fue en Kiev", aseguró en un comunicado que compartió en sus redes sociales durante la mañana del domingo.

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Hasta el momento cuatro personas murieron y más de 80 resultaron heridas. "Tres misiles rusos contra una instalación de suministro de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas comunes, y él (Putin) lanzó su Oreshnik contra Bila Tserkva", remarcó Zelenski.

Horas más tarde, el Ejército ruso confirmó la utilización del misil Oreshnik "en respuesta a los ataques terroristas contra la infraestructura civil en territorio ruso".

Rusia ataque Kiev 24-5-26
La destrucción que dejó el ataque de Rusia en Ucrania.

La destrucción que dejó el ataque de Rusia en Ucrania.

El uso de este tipo de armamento fue duramente criticado por la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien escribió en su cuenta de X lo siguiente: "El hecho de que, según se informa, Moscú esté utilizando misiles balísticos de alcance intermedio Oreshnik -sistemas diseñados para transportar ojivas nucleares- constituye una táctica política de intimidación y una imprudente política de riesgo nuclear".

Por su parte, el presidente de Francia Emmanuel Macron aseguró que estos ataques significaban "el callejón sin salida de la guerra de agresión de Rusia".

¿Cómo es el misil Oreshnik utilizado por Rusia?

El misil balístico Oreshnik fue utilizado por Rusia en la ciudad ucraniana de Dnipró en 2024 por primera vez. En su momento el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que es tecnología "de última generación". Es de alcance medio, lo que podría suponer que puede dar con objetivos situados entre 3.000 y 5.500 kilómetros. También tiene la capacidad para poder equiparse con cargas nucleares.

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