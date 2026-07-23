23 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir las redes sociales para menores

El Poder Legislativo dio luz verde a un proyecto que fija el límite de 15 años para el acceso a las plataformas. Comenzaría a estar vigente a partir de septiembre, en el inicio del año lectivo.

Por
Los menores y el acceso a las redes sociales

Los menores y el acceso a las redes sociales, una preocupación en Francia y en el resto del mundo.

Pexels

El Poder Legislativo francés dio luz verde al proyecto que prohíbe el uso de las redes sociales a los niños menores de 15 años, con un respaldo contundente: 279 votos a favor y 81 en contra en la Asamblea Nacional, y 243 a 2 en el Senado. Así, se convirtió en el primer país de la Unión Europea en establecer un límite de edad.

Francia busca limitar el uso de redes sociales a menores de 15 años.
Te puede interesar:

Francia vota una ley histórica: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años

Apenas se conoció el resultado de la votación, el presidente Emmanuel Macron celebró la noticia en X: "Las redes sociales estarán prohibidas para los niños menores de 15 años a partir de este año escolar".

No es la primera vez que el mandatario francés se pronuncia sobre el tema. Meses atrás, en enero, ya había dejado clara su postura en un video: "Los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están en venta", sostuvo, y fue todavía más allá al remarcar que "las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos".

El Parlamento francés votó una ley histórica.

El Parlamento francés votó una ley histórica.

Qué establece la nueva normativa

La ley no se limita a bloquear el acceso de los chicos a las plataformas. También pone freno a la publicidad que incentive su uso entre menores —alcanzando incluso a los influencers— y obliga a que cualquier anuncio de una red social incluya una leyenda de advertencia: "Productos peligrosos para niños menores de 15 años".

El organismo encargado de hacer cumplir la medida será Arcom, el ente regulador francés de comunicaciones audiovisuales y digitales, y todo indica que su alcance abarcará a las plataformas más grandes del mercado.

Los números que preocupan

Los datos que maneja Arcom explican en parte la urgencia de la medida: los chicos de entre 12 y 17 años en Francia le dedican, en promedio, una hora y 21 minutos por día a TikTok. Desde el organismo señalan que el sistema de recomendaciones de la app suele priorizar los contenidos más "extremos", lo que termina exponiendo a los adolescentes a un flujo constante de videos capaces de generarles ansiedad u otro tipo de daños.

Del otro lado del mostrador, las plataformas de redes sociales sostienen que ya vienen implementando medidas propias para resguardar a los menores de determinados contenidos.

TikTok, una de las plataformas más usadas por menores en Francia.

TikTok, una de las plataformas más usadas por menores en Francia.

Cuándo comenzaría la prohibición de redes para menores de 15 años en Francia

El Gobierno francés apunta a que la prohibición esté vigente a partir de septiembre, cuando arranca el nuevo ciclo lectivo. Sin embargo, el camino no fue lineal: la Comisión Europea había cuestionado que una versión previa del proyecto era incompatible con las normas del mercado único digital de la Unión Europea, lo que obligó a renegociar el texto entre ambas cámaras.

La presión sobre los legisladores europeos creció después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. En la misma sintonía, la Comisión Europea anunció recientemente que evalúa establecer un acceso "progresivo y gradual" de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

Con la aprobación, Francia se convertiría en el primer país europeo en sancionar una restricción de este tipo, en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las redes en la salud mental, el sueño y la exposición de los adolescentes a contenidos nocivos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La derrota ante Inglaterra dejó al descubierto las internas de Francia: Hubo comportamientos inadmisibles

La derrota ante Inglaterra dejó al descubierto las internas de Francia: "Comportamientos inadmisibles"

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como máximo goleador de los mundiales. 

Mbappé hizo historia: superó a Messi y es el máximo goleador de los Mundiales

El plantel de Inglaterra, con la medalla de bronce.
play

En un partido de locos, Inglaterra superó por 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial

Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, señaló el delantero. 

Mbappé despidió a Deschamps: "Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado"

Ousmane Dembélé protagonizó una fuerte pelea con sus compañeros en el entretiempo ante España 

Estalló el vestuario en Francia: revelaron el reclamo de Dembelé a sus compañeros ante España

Mbappé y Kane, figuras de sus equipos.

Premio consuelo: Francia-Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial

Rating Cero

Rosalía tocará en el Movistar Arena.

Escándalo con Rosalía: el comunicado del Movistar Arena por la devolución de entradas

Antonela, sobre Argentina.

La tajante opinión de Anto Roccuzzo sobre los antiargentinos, en medio del escándalo: "Llega a venir uno..."

Mia Khalifa posteó una foto de Enzo Fernández.

Mia Khalifa se burló de Enzo Fernández con una provocativa publicación

Suspenden un show en homenaje a Rosalía en Córdoba. 
play

La polémica con Rosalía sumó otro capítulo: suspendieron un concierto homenaje en Córdoba

Lionel Messi fue homenajeado por las Pastillas del Abuelo con una canción inédita. 

Las Pastillas del Abuelo le dedicaron una canción a Lionel Messi tras su último Mundial

Becerra dejó en claro que el amor por la Patria se lleva en la voz, en la piel y en el escenario.

María Becerra en España: un gesto con la bandera argentina que revoluciona Barcelona

últimas noticias

El tren Sarmiento funciona normal.

El tren Sarmiento funcionó con demoras tras un accidente en Merlo: ya se reestableció el servicio

Hace 15 minutos
El conductor quedó inhabilitado para manejar por 18 meses. 

Chocó contra el Metrobus del Bajo y se atrincheró tres horas en su auto: "Reconozco que tomé de más"

Hace 17 minutos
Los menores y el acceso a las redes sociales, una preocupación en Francia y en el resto del mundo.

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir las redes sociales para menores

Hace 32 minutos
Rosalía tocará en el Movistar Arena.

Escándalo con Rosalía: el comunicado del Movistar Arena por la devolución de entradas

Hace 44 minutos
Facundo Rico, el ingeniero argentino que fue apuñalado y murió en Madrid.

Asesinaron a un ingeniero argentino en España y la investigación dio un giro tras la muerte del sospechoso

Hace 50 minutos