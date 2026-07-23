Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir las redes sociales para menores

El Poder Legislativo dio luz verde a un proyecto que fija el límite de 15 años para el acceso a las plataformas. Comenzaría a estar vigente a partir de septiembre, en el inicio del año lectivo.

Los menores y el acceso a las redes sociales, una preocupación en Francia y en el resto del mundo.

El Poder Legislativo francés dio luz verde al proyecto que prohíbe el uso de las redes sociales a los niños menores de 15 años , con un respaldo contundente: 279 votos a favor y 81 en contra en la Asamblea Nacional, y 243 a 2 en el Senado. Así, se convirtió en el primer país de la Unión Europea en establecer un límite de edad.

Apenas se conoció el resultado de la votación, el presidente Emmanuel Macron celebró la noticia en X: "Las redes sociales estarán prohibidas para los niños menores de 15 años a partir de este año escolar" .

No es la primera vez que el mandatario francés se pronuncia sobre el tema. Meses atrás, en enero, ya había dejado clara su postura en un video: "Los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están en venta" , sostuvo, y fue todavía más allá al remarcar que "las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos".

La ley no se limita a bloquear el acceso de los chicos a las plataformas. También pone freno a la publicidad que incentive su uso entre menores —alcanzando incluso a los influencers— y obliga a que cualquier anuncio de una red social incluya una leyenda de advertencia: "Productos peligrosos para niños menores de 15 años" .

El organismo encargado de hacer cumplir la medida será Arcom, el ente regulador francés de comunicaciones audiovisuales y digitales , y todo indica que su alcance abarcará a las plataformas más grandes del mercado.

Los números que preocupan

Los datos que maneja Arcom explican en parte la urgencia de la medida: los chicos de entre 12 y 17 años en Francia le dedican, en promedio, una hora y 21 minutos por día a TikTok. Desde el organismo señalan que el sistema de recomendaciones de la app suele priorizar los contenidos más "extremos", lo que termina exponiendo a los adolescentes a un flujo constante de videos capaces de generarles ansiedad u otro tipo de daños.

Del otro lado del mostrador, las plataformas de redes sociales sostienen que ya vienen implementando medidas propias para resguardar a los menores de determinados contenidos.

TikTok, una de las plataformas más usadas por menores en Francia.

Cuándo comenzaría la prohibición de redes para menores de 15 años en Francia

El Gobierno francés apunta a que la prohibición esté vigente a partir de septiembre, cuando arranca el nuevo ciclo lectivo. Sin embargo, el camino no fue lineal: la Comisión Europea había cuestionado que una versión previa del proyecto era incompatible con las normas del mercado único digital de la Unión Europea, lo que obligó a renegociar el texto entre ambas cámaras.

La presión sobre los legisladores europeos creció después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. En la misma sintonía, la Comisión Europea anunció recientemente que evalúa establecer un acceso "progresivo y gradual" de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

Con la aprobación, Francia se convertiría en el primer país europeo en sancionar una restricción de este tipo, en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las redes en la salud mental, el sueño y la exposición de los adolescentes a contenidos nocivos.