Cómo funcionan los robots utilizados para rastrear sobrevivientes entre los escombros en Venezuela

Los dispositivos denominados "serpiente" fueron desplegados en edificios derrumbados de La Guaira tras los sismos del 24 de junio y permiten inspeccionar sectores inaccesibles para las personas, con imágenes que orientan las tareas de los equipos de rescate.

Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio dejaron edificios colapsados y un intenso operativo de búsqueda de sobrevivientes, en el que los equipos de rescate incorporaron robots serpiente capaces de desplazarse por espacios estrechos para inspeccionar zonas donde una persona no podía ingresar.

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Durante tres días, especialistas de la Universidad Carnegie Mellon trabajaron junto a integrantes de las cruces rojas de Venezuela y Colombia, los Topos de México, voluntarios y brigadas internacionales en distintos edificios de La Guaira, una de las ciudades más afectadas por la emergencia.

Estos dispositivos poseen un cuerpo formado por módulos articulados que replican el movimiento de una serpiente, una característica que les permite doblarse, superar obstáculos y avanzar entre vigas, losas y paredes derrumbadas hasta alcanzar cavidades inaccesibles para los rescatistas.

Cada robot incorpora una cámara en su parte frontal que transmite imágenes en tiempo real mientras un operador dirige sus movimientos desde el exterior. Esa información permite detectar posibles rutas de acceso, inspeccionar huecos y evaluar las condiciones antes de que ingresen los equipos de emergencia.

Aunque no están preparados para remover escombros ni rescatar personas, su función resulta clave para reducir los riesgos durante los operativos, ya que ayudan a descartar sectores sin actividad y concentran los esfuerzos en aquellos lugares donde existen mayores posibilidades de encontrar sobrevivientes.

La tecnología ya había sido utilizada por el mismo laboratorio tras el terremoto que afectó a Ciudad de México en 2017, cuando permitió explorar cavidades imposibles de alcanzar con sistemas convencionales y obtener información determinante para el desarrollo de las tareas de búsqueda.

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Los terremotos también dejaron historias de profundo dolor, como la del futbolista argentino Lucas Trejo, quien perdió a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos Aarón y Ainhoa tras el derrumbe del edificio donde vivían en La Guaira. Luego de 74 horas de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de los tres cuerpos.

"Solo Dios sabe...", la historia de Lucas Trejo junto a una foto junto a su esposa. Instagram: /lucastrejo_lt

Días después de la tragedia, el defensor volvió a expresarse en sus redes sociales con un emotivo homenaje a su familia. "Tengo la certeza de que me voy a encontrar nuevamente con mi familia. Creo en Jesucristo, creo en la obra que hizo en la cruz por nosotros y sé que mi familia está con Él", escribió.

En otra de sus publicaciones, Trejo reconoció el profundo dolor que atraviesa, aunque aseguró que continuará adelante sostenido por su fe. "Solo Dios sabe lo destrozado que tengo el corazón, pero tengo que continuar, por ellos", expresó el futbolista, quien además agradeció las muestras de apoyo recibidas desde distintos países.