Terrorífico video: un leopardo desató pánico dentro de una licorería y atacó a dos empleados Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el leopardo saltó sobre dos personas. Horas después se conoció que otro hombre también resultó herido al encontrarse con el animal. Las autoridades localizaron al ejemplar y fue trasladado a una zona segura. Por Agregar C5N en









Un leopardo entró a una licorería en la India y atacó a dos empleados.

Un leopardo entró dentro de una licorería y atacó a dos empleados en una ciudad al norte de la India. En redes sociales se viralizaron dos videos donde se puede ver cómo el animal se tiró sobre uno de las víctimas, mientras que al ingresar al local mordió y rasguñó a otro trabajador que logró escapar por poco.

Según informaron medios locales, el leopardo ingresó en una licorería en la ciudad de Todaraisingh, ubicada en el norte de la India y atacó a dos personas. Una de las víctimas, de 25 años, fue identificada como Sanjay Gurjar, en el video se puede ver cómo el animal lo ataca y Gurjar sale corriendo del lugar.

A leopard burst into a liquor store in India and attacked a terrified worker after injuring multiple others in a frightening morning rampage.



The big cat allegedly attacked a volunteer who was investigating earlier leopard sightings before it charged into the store. pic.twitter.com/aMkrgbBgBS — QWhite Hats (@QWhiteHats) July 23, 2026 El medio The Sun confirmó que el joven de 25 años sufrió heridas en la mano, el hombro y la nariz. "De alguna manera, aparté al leopardo y corrí hacia la salida", aseguró. "Mientras corría, bajé la persiana. Entonces perdí el conocimiento", contó.

A las horas se conoció otro video, que captó otra cámara de seguridad que grababa la entrada de la licorería, donde captó el momento en que el leopardo también se lanzó sobre Fateh Lal Koli, de 40 años, aunque se desconoce la gravedad de heridas que sufrió tras el encuentro con el animal.

Horas después personal de especialistas en vida silvestre logró dar con el paradero del leopardo para poder trasladarlo a una zona alejada de la ciudad. También se confirmó que atacó a una tercera persona, que al parecer era voluntario del departamento forestal.