Volodimir Zelenski anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos El Presidente ucraniano adelantó que se encontrará con el mandatario estadounidense durante la Asamblea General que se realizará en Nueva York, donde hablarán sobre garantías de seguridad en caso de un acuerdo de paz con Rusia. Por







Volodimir Zelenski anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció que se reunirá con su par Donald Trump durante la Asamblea General de la ONU que se realizará en Nueva York la semana que viene. Esto ocurre en el marco de una nueva ofensiva del gobierno ruso y, para poder hablar de garantías de seguridad en caso de llegar a un acuerdo de paz.

En el marco de que la OTAN interceptó tres aviones de combates rusos en el espacio aéreo de Estonia, y el reciente ataque masivo a Ucrania con 40 misiles y alrededor de 580 drones, a las zonas de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy y Kharkiv, que dejó tres muertos y al menos, decenas de heridos en áreas residenciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/1969285871544266888&partner=&hide_thread=false All night, Ukraine was under a massive attack by Russia. The enemy launched 40 missiles – cruise and ballistic – and about 580 drones of various types. I thank all our warriors who defended the skies throughout the night, and our F-16 pilots, who once again proved their prowess… pic.twitter.com/ajjQV3XwnI — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) September 20, 2025

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski habló con periodistas y aseguró que "habrá una reunión con el presidente de Estados Unidos. Y antes de eso, una reunión entre las primeras damas de Ucrania y de EEUU sobre cuestiones humanitarias, sobre los niños".

Durante este encuentro, el mandatario ucraniano insistirá con las sanciones contra Moscú, y las posibles garantías de seguridad si se llega a un acuerdo de paz con Rusia. También hablarán sobre el acuerdo de los minerales, firmado entre ambas partes, para tener un acceso a recursos naturales de Ucrania, y en cambio, Estados Unidos deberá invertir en el país.