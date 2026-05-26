Se agrava la crisis en Bolivia: no circulan las ambulancias por falta de combustible

Los habitantes de la capital boliviana advirtieron que deben esperar alrededor de cuatro días para poder cargar nafta en los vehículos.

En medio de los bloqueos de rutas y caminos, la crisis por la falta de combustible en Bolivia se agrava con el paso de las horas, generando escenarios de desesperación entre transportistas, ambulancieros y vecinos que llevan días enteros haciendo fila para intentar conseguir nafta en La Paz.

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Mientras continúan los bloqueos en rutas clave, cientos de personas denuncian que no reciben respuestas claras sobre cuándo volverá el abastecimiento.

“Hace cuatro noches que estamos acá durmiendo entre el frío, el viento y la lluvia” , relató uno de los conductores que esperaba cargar combustible en una estación de servicio de la capital boliviana. “No sabemos si va a llegar o no. Nadie nos dice la verdad”, agregó, en diálogo con Adrián Salonia para C5N.

La situación afecta especialmente a trabajadores que dependen del combustible para generar ingresos diarios. Muchos aseguran que pasan horas e incluso días enteros dentro de sus vehículos, sin poder trabajar y lejos de sus familias.

“Somos gente del día, vivimos de lo que hacemos cada jornada. Mientras nosotros estamos acá sin comer, los políticos tienen sueldos enormes”, protestó otro transportista.

En medio del caos, también quedaron varadas ambulancias provenientes de distintos municipios que trasladaban pacientes hacia hospitales paceños. Varias unidades permanecían detenidas por no poder cargar combustible, lo que despertó preocupación por el impacto en el sistema sanitario.

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Según explicaron desde el lugar, el principal problema se encuentra en la ruta que conecta Oruro con La Paz, especialmente en la zona de Sencata, donde se distribuye el combustible hacia distintos puntos del país. Allí continúan fuertes bloqueos impulsados por sectores sociales y gremiales que mantienen reclamos contra el gobierno.

Los manifestantes aseguran que las protestas no se levantarán hasta obtener respuestas concretas. “Hay mucho enojo con el presidente”, señalaron durante una transmisión televisiva realizada desde la estación de servicio.

Durante la cobertura también se escucharon fuertes críticas al Gobierno por la calidad del combustible distribuido en los últimos meses. Algunos transportistas denunciaron daños mecánicos en sus vehículos y reclamaron compensaciones económicas.

La tensión crece a medida que se profundiza la escasez. En las filas podían verse decenas de bidones acumulados y más de 200 vehículos aguardando novedades. “No estamos acá porque queremos. Necesitamos combustible para salir a trabajar y mantener a nuestras familias”, resumió uno de los afectados.

Mientras tanto, el ingreso de camiones cisterna a La Paz continúa demorado y la incertidumbre domina una ciudad golpeada por la falta de combustible, los cortes de ruta y el temor a que la crisis siga escalando.

Rodrigo Paz, en medio de la crisis: “La única forma de ganar no va a ser a bala”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró que "la única forma de ganar hoy día no va a ser a bala”, en medio de un contexto sumamente delicado para su gobierno.

De todas maneras, en diálogo con la CNN, retrucó: “Jamás hemos ganado con confrontación. La metodología del diálogo es mucho más valiente que la confrontación de las armas”.

De la misma manera, destacó que "hay menos marchas" respecto de los días anteriores, pero advirtió que “la palabra renuncia ya no es parte”.