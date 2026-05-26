Por qué el papa León XIV citó a El señor de los Anillos para hablar de inteligencia artificial

El pontífice publicó este lunes su esperada primera encíclica, Magnifica Humanitas (Magnífica humanidad), en la que versa sobre los peligros de la IA y la importancia de la dignidad humana. Allí, sorprendió a los fanáticos de J. R. R. Tolkien con una frase de Gandalf el Blanco.

Sir Ian McKellen en la piel de Gandalf en la más famosa versión de El señor de los anillos.

El papa León XIV publicó este lunes su esperada primera encíclica, Magnifica Humanitas (Magnífica humanidad) , en la que versa sobre los peligros de la inteligencia artificial y la importancia de la dignidad humana. Allí, sorprendió a los fanáticos de El señor de los Anillos , la novela fantástica del escritor británico J. R. R. Tolkien , con una cita del mago Gandalf para explicar lo que la Iglesia le pide a cada persona.

En el apartado "Todos podemos dar nuestro aporte" , el pontífice señaló que "se insinúa una tentación sutil: pensar que los problemas son demasiado grandes y nosotros demasiado pequeños, y que, por tanto, nuestras decisiones no cambian nada" . "Es una forma elegante de rendirse, a menudo disfrazada de realismo. Claro, no todos tienen el mismo poder de influir sobre la realidad: hay quienes gobiernan, quienes deciden inversiones, quienes dirigen instituciones, quienes investigan, quienes educan, quienes informan, quienes producen; y hay quienes parecen tener solo su propia vida cotidiana".

" Sin embargo, nadie está exento de responsabilidad . Cada uno dispone de un ámbito propio de acción, y ahí —no en otro lugar— está llamado a elegir si alimenta la lógica de la fuerza —aunque sea solo con indiferencia, cinismo, mentira y odio—; o si promueve la lógica de la paz —con verdad, sobriedad, cercanía y cuidado—", añadió.

En esa línea, introdujo la cita de El retorno del rey: "Un escritor católico del siglo XX, John Ronald Reuel Tolkien, por boca de uno de los protagonistas de una de sus novelas, describió así nuestra responsabilidad: 'No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos, y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza' ".

"La civilización del amor no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces, que hacen frente a la deshumanización. Por eso vale la pena detenerse y considerar algunos aspectos de cómo cada uno, en su ámbito, podemos colaborar en su construcción. Sin pretender agotar el tema, propongo cinco vías de responsabilidad cotidiana y pública: desarmar las palabras, construir la paz en la justicia, asumir la mirada de las víctimas, cultivar un sano realismo y relanzar el diálogo y el multilateralismo", agregó luego.

La cita de J. R. R. Tolkien del papa León XIV

Magnifica Humanitas fue publicada el 25 de mayo y firmada el 15 del mismo mes, en el 135° aniversario de la Rerum Novarum, la encíclica histórica de León XIII sobre el trabajo y el capital durante la Revolución Industrial. Ahora, ante lo que el propio pontífice describió como el mayor desafío de la época, León XIV retoma esa tradición para posicionar a la Iglesia frente a los algoritmos, la automatización y la concentración tecnológica en pocas manos.

La frase de Tolkien aparece en el apartado titulado "Todos podemos hacer nuestra parte". Se trata de un fragmento de conversación entre Gandalf el Blanco, Aragorn, Imrahil y Éomer después de la batalla de los Campos del Pelennor. El mago pronuncia la frase ante un Frodo abrumado por el peso del Anillo y por la magnitud del mal que amenaza a la Tierra Media.

El joven hobbit siente que los problemas son demasiado grandes, que cualquier acción individual resulta insignificante frente a la oscuridad que se acerca. La respuesta de Gandalf es una invitación a actuar desde el lugar propio, sin pretender salvar el mundo entero.

el senor los anillos 2jpg.jpg El universo de El señor de los anillos ofreció la oportunidad al papa León XIV de expresarse sobre las posibilidades humanas.

El Papa usó esa misma lógica para hablarle al ciudadano del siglo XXI. En un contexto donde los algoritmos ya influyen en la política, el trabajo, la educación y las relaciones humanas, León XIV advierte sobre lo que llama una "tentación sutil": creer que los problemas globales son tan grandes que ninguna acción individual tiene sentido. La cita de Tolkien es, en ese marco, una respuesta directa a esa parálisis.

El documento reconoce el valor de la tecnología pero sostiene que la IA "no puede considerarse moralmente neutra" y que asume el rostro de quienes la conciben, financian y regulan. El peligro, para León XIV, es que el poder técnico termine por encima de la dignidad humana.