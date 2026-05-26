26 de mayo de 2026 Inicio
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Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego, en medio de las negociaciones de paz

El ministerio de ‌Asuntos Exteriores de ‌Irán afirmó que registraron ataques en la provincia Hormozgan, ubicada al sur del país. Por su parte, un portavoz estadounidense aseguró que la ofensiva fue "para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

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Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego, en medio de las negociaciones por un acuerdo de paz, por bombardear la provincia Hormozgan, ubicada al sur del enclave, así lo informó el ministerio de ‌Asuntos Exteriores. Por su parte, el gobierno estadounidense aseguró que algunos ataques fueron "para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

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"El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego, ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", informó un comunicado desde el ministerio de Exteriores.

ataque iran
Imagen de archivo.

Imagen de archivo.

En esa línea añadieron que Irán "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse". Anteriormente, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró que las naciones de Medio Oriente "ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses".

Por su parte, un portavoz del Comando Central de Estados Unidos, Timothy Hawkins, afirmó para CNN que los ataques ocurridos en el sur son "para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes" y que "continúa defendiendo a nuestras fuerzas con moderación durante el alto el fuego en curso".

Donald Trump aseguró que Irán entregará "inmediatamente" el uranio enriquecido para "su destrucción"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el uranio enriquecido de Irán deberá ser destruido o repatriado a territorio estadounidense ante un eventual acuerdo con Teherán en medio de las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz.

"El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para su repatriación y destrucción o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido in situ o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso", señaló en la red social Truth Social.

En el mensaje que compartió, aclaró que si no es "repatriado" deberá ser "destruido in situ o en otro lugar aceptable". En paralelo, el lunes pasado Trump confirmó que "las negociaciones con la República Islámica de Irán están avanzando muy bien".

Donald Trump

Aunque remarcó que solamente aceptará "un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo" para que varios países de Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin firmaran los Acuerdos de Abraham.

En esa línea añadió que "Medio Oriente estaría unido, sería poderoso y económicamente fuerte como quizás ninguna otra región del mundo" y calificó al acuerdo como el "más importante" que esos países "firmarán jamás".

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