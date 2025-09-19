19 de septiembre de 2025 Inicio
La OTAN interceptó tres aviones de combate rusos en Estonia

Las cazas permanecieron durante varios minutos sobre el Golfo de Finlandia. Según medios locales, carecían de planes de vuelo y no establecieron comunicación por radio bidireccional con el control aéreo estonio, lo que se considera un grave incumplimiento de los protocolos de seguridad aérea.

Nueva escalada de tensiones en Europa.

Nueva escalada de tensiones en Europa.

Tres aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo de Estonia, en una nueva escalada de tensiones en la frontera oriental de la Alianza. La incursión, calificada como una provocación sin precedentes, motivó una respuesta inmediata de las fuerzas aéreas de la OTAN.

Las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo estonio durante varios minutos, específicamente sobre el Golfo de Finlandia. Según los medios locales, los aviones carecían de planes de vuelo y no establecieron comunicación por radio bidireccional con el control aéreo estonio, lo que se considera un grave incumplimiento de los protocolos de seguridad aérea.

"Rusia ya ha violado nuestro espacio aéreo en cuatro ocasiones este año, lo que es inaceptable en sí mismo. Pero la incursión de hoy, con tres cazas entrando en nuestro espacio aéreo, es una violación sin precedentes", declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, quien urgió a la OTAN a responder con un "rápido refuerzo de la presión política y económica".

La incursión de los cazas rusos en Estonia se suma a una serie de incidentes similares en las últimas semanas, lo que subraya la creciente agresividad de Moscú en la región. Hace poco más de una semana, Polonia denunció que al menos 20 drones rusos entraron en su espacio aéreo y fueron derribados por los militares.

El domingo pasado, Rumania también informó que un dron ruso violó su espacio aéreo durante un ataque aéreo contra Ucrania, lo que activó una alerta de seguridad. Estos sucesos se interpretan como una estrategia deliberada de Moscú para probar los límites de la defensa de la OTAN, generando una alarma generalizada entre los miembros de la Alianza.

