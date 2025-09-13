13 de septiembre de 2025 Inicio
Donald Trump exigió a la OTAN que deje de comprarle petróleo a Rusia como condición para imponerle nuevas sanciones

El presidente de Estados Unidos se pronunció en medio de la creciente tensión en Europa por la incursión de drones rusos en Polonia. También sugirió que impongan aranceles a los productos chinos y asi presionar a Beijing a que ayude a poner fin a la guerra en Ucrania.

Donald Trump

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los países miembros de la OTAN que dejen de comprarle petróleo a Rusia como condición para imponer sanciones a Moscú, en medio de la creciente tensión en Europa por la incursión de drones rusos en Polonia.

En un mensaje difundido en su plataforma Truth Social, el líder republicano vinculó la postura de Washington a un compromiso total de la alianza atlántica, un factor que, según él, fue "inferior al 100%" hasta la fecha.

"Estoy dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia cuando todos los países de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todos los países de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

Trump argumentó que las compras de crudo ruso por parte de algunos países de la OTAN han sido "impactantes", y socavan drásticamente la capacidad de negociación de la alianza frente al Kremlin. De acuerdo con el magnate, esta dependencia energética debilita la posición colectiva y, por lo tanto, no justifica una acción unilateral por parte de Estados Unidos. "Estoy listo para 'actuar' cuando ustedes lo estén. Solo tienen que decir cuándo", advirtió.

Además de las sanciones a Rusia, el exmandatario propuso una medida radical contra China. Sugirió que la OTAN imponga aranceles de entre el 50% y el 100% a los productos chinos, con el objetivo de presionar a Beijing para que utilice su influencia sobre Moscú y ayude a poner fin a la guerra en Ucrania. La propuesta de Trump se basa en la premisa de que China tiene una capacidad significativa para influir en la política exterior rusa y que solo la presión económica masiva podría romper esa relación.

"Solo estoy aquí para ayudar a detener la guerra y salvar miles de vidas rusas y ucranianas. Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y se salvarán todas esas vidas. Si no, solo estarán desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de los Estados Unidos", concluyó.

