26 de mayo de 2026 Inicio
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Tragedia en un parque de aventuras: un joven cayó 14 metros desde una tirolesa y murió

Un viaje de vacaciones en familia terminó de la peor manera posible: un adolescente de 16 años murió después de que falló el sistema de seguridad de su equipo de canopy mientras se desplegaba por la cuerda. El terrorífico momento quedó captado en la cámara de un testigo y se compartió en redes sociales.

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El joven cayó desde una altura de 14 metros y murió casi en el acto. 

El joven cayó desde una altura de 14 metros y murió casi en el acto. 

Captura de video

Un adolescente de 16 años murió al caer desde una distancia de 14 metros desde una tirolesa en el parque de aventuras Agra Chowpati en India. El terrorífico momento quedó captado en los celulares de varios testigos, que grabaron el momento exacto en que el joven se tira desde gran altura, el equipo falla y cae al vacío.

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El video se viralizó rápidamente en redes sociales, varios medios de la India contaron que fue lo que realmente pasó durante ese día en el parque de diversiones. La víctima fue identificada como Kunal Agarwal, quien había llegado con su familia a la región para visitar el Taj Mahal y decidieron realizar algunas actividades en el parque de aventuras antes de volver a casa.

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Sin embargo, las vacaciones en familia terminaron en tragedia, Kunal se subió a una tirolesa de 120 metros de largo y unos 14 metros de altura. En el video que se compartió se ve cómo el joven se tira y, a los pocos metros, el equipo de seguridad se desengancha y cae al vacío.

El adolescente golpea contra una estructura de contención y cae al piso, desde una altura de 14 metros. Según explicaron las autoridades, el mecanismo de seguridad de la tirolesa se desactivó, lo que generó la caída del joven. Tanto el gerente del parque como el operador de la tirolesa quedaron detenidos para poder interrogarlos.

Por su parte, la familia presentó una denuncia e inició acciones legales. Kunal Agarwal fue asistido por su familia y servicios de emergencia, pero falleció en el parque antes de poder ser trasladado a un hospital. "Por su negligencia, perdí a mi hijo", declaró su padre, Pankaj Agarwal para el medio Daily Pioneer.

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