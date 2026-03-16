Donald Trump presiona a la OTAN y la amenaza con un "futuro sombrío" si no interviene en el estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos reclamó a los aliados que colaboren para garantizar la seguridad de la ruta petrolera tras el bloqueo iraní. Por + Seguir en







Donald Trump presiona a la OTAN y advierte sobre un "futuro sombrío" si no interviene en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a los países de la OTAN al exigirles que colaboren para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Según afirmó, si los aliados no participan activamente para desbloquear el paso marítimo, la alianza militar podría enfrentar un “futuro muy sombrío”.

En declaraciones al diario Financial Times, Trump sostuvo que los países que dependen del tránsito por ese estrecho deben asumir un papel central en su protección. “Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí”, señaló. Acto seguido, advirtió que una negativa o falta de respuesta de los socios occidentales tendría consecuencias para el futuro de la alianza atlántica.

Trump también dejó abierta la posibilidad de nuevas operaciones militares al señalar que su país podría lanzar ataques adicionales contra la isla iraní de Kharg Island, donde se encuentra infraestructura clave para la exportación de petróleo de Irán y desde donde se gestiona la mayor parte de los envíos de crudo del país.

Trump volvió a apuntar contra China En otro pasaje de la entrevista, el mandatario estadounidense volvió apuntó hacia China. Dijo esperar que Xi Jinping colabore para normalizar la navegación en la zona antes de la visita que planea realizar a Pekín a comienzos de abril. “China obtiene la mayor parte de su petróleo del estrecho”, afirmó, y deslizó que la cumbre bilateral podría postergarse si no hay avances.

Durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense insistió en que Europa y China son mucho más dependientes del petróleo que circula por el Golfo que su propio país. “Se podría argumentar que quizás ni siquiera deberíamos estar allí, porque no lo necesitamos. Tenemos mucho petróleo”, dijo.