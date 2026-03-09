Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Ucrania y Venezuela Así lo confirmó Yuri Ushakov, el asesor de asuntos internacionales de Rusia, quien aseguró que la charla fue "franca y constructiva". Se trata de la primera conversación de este 2026 entre los mandatarios, luego de su encuentro personal en diciembre pasado. Por + Seguir en







Trump y Putin dialogaron por primera vez en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.

Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una charla telefónica privada donde discutieron asuntos relacionados con el conflicto en Medio Oriente, la guerra de Ucrania y la situación de Venezuela. Se trata de la primera conversación de este 2026 entre los líderes, luego de su encuentro personal en diciembre pasado. El asesor de asuntos internacionales de Rusia, Yuri Ushakov, aseguró que la charla fue "franca y constructiva".

Este lunes, el presidente de Estados Unidos y su par ruso, Vladimir Putin, mantuvieron una conversación para analizar posibles salidas a la guerra en Ucrania, y tratar los conflictos en Irán y Venezuela. De acuerdo con el asesor de la Presidencia rusa en asuntos internacionales, Yuri Ushakov, la charla se extendió por casi una hora y fue calificada como "franca' y 'constructiva". Durante la conversación, el líder ruso le presentó a su par estadounidense varias iniciativas orientadas a alcanzar una solución política y diplomática rápida para el conflicto en Irán.

Las propuestas de Putin surgieron de las conversaciones que mantuvo durante la última semana con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico, dijo Ushakov. Por su parte, Trump "presentó su evaluación de los acontecimientos en el contexto de la operación estadounidense-israelí que está en curso", dijo el vocero ruso.

Trump y Putin cumbre Alaska Putin este lunes reafirmó el respaldo "inquebrantable" de Moscú a Teherán tras la designación de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, cuya muerte el Kremlin calificó como un "asesinato". El mandatario ruso aseguró que "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable de la República Islámica" y expresó su confianza en que el nuevo líder continuará con honor la labor de su padre y logrará unir al pueblo iraní en medio de las dificultades actuales.

En la conversación que mantuvo el viernes con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, Putin ya había reclamado un cese inmediato de las operaciones militares y denunciado la elevada cantidad de víctimas civiles provocadas por los bombardeos. Por su parte, el asesor presidencial Yuri Ushakov destacó que el intercambio de opiniones con Donald Trump fue "sustancial" y "útil" para abordar la crisis.