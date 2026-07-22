El emotivo "refugio" de Trueno en medio de su gira por Japón El cantante de trap se presentará en el prestigioso Fuji Rock Festival y compartió detalles de su travesía de 24 horas hasta el país asiático. Agregar C5N en









El rapero reafirmó su sentido de pertenencia con un mensaje que se volvió viral. Redes sociales

Trueno viajó a Japón para participar de un festval y subió un video donde destacó que a pesar de los miles de kilómetros que lo separan de Argentina no dejó de lado a su "fiel compañero". El artista se mostró en pleno vuelo con un mate y destacó que lo acompañó en toda la travesía.

El cantante participará del Fuji Rock, el evento de música al aire libre más grande que tienen los japoneses. Contó el detrás de escende de su travesía de 24 horas con un video que se volvió viral en redes.

Elrapero compartió algunos detalles de su destino a sus seguidores, tras unos días "desaparecido" en las redes: "Una banda de tiempo, pero con toda la manija. Yo tenía el matecito para tomar, mi fiel compañero que está ahí, siempre presente... Argentino hasta la muerte, en las buenas y en las malas".

"Trueno"



Porque viajó a Japón y destacó que el mate fue su "fiel compañero" durante 24 horas de viaje: "Argentino hasta la muerte, en las buenas y en las malas". pic.twitter.com/ciO3ATBRdN — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 22, 2026 Mateo Palacios Corazzina, tal el nombre real del músico, fue agasajado con un te matcha, un tipo de té verde originario de Japón, tras pisar el suelo japonés. Lo calificó como "primo del mate, bienvenido a la familia" aunque no le gustó mucho.

Enre otras frases, se escucha: "Llegamos a la city de Tokio, una locura. Compramos un par de cositas y a caminar la yeka... Yo con cara de piola, corte 'este barrio es mío'", subrayó. Trueno dejó en claro que la impronta de La Boca lo acompaña a donde sea.

El intérprete del autor e intérprete de Atrevido y Real Gangsta comentó su primera impresión de las calles de la capital nipona, la comida local, mostró su entrenamiento para compensar lo que habían ingerido. En la publicación mostró el famoso centro comercial gigante Don Quijote adonde fue con su equipo de trabajo. Trueno en Japón En el plano musical, Treuno se presentará en el prestigioso Fuji Rock Festival, con un show programado en el Naeba Ski Resort de Niigata para el 25 de julio. El artista viajó junto a su pareja, Teresa Prettel, y aprovechó para recorrer Tokio -incluyendo un paso por la tienda Tower Records - y confirmó que aprovechará el viaje para grabar el videoclip de un tema de su último disco TURR4ZO.