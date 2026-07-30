Hallaron 14 cadáveres en Ceuta tras el intento masivo de inmigrantes de cruzar a nado desde Marruecos

Al menos 14 migrantes murieron este jueves en las inmediaciones del espigón del Tarajal, en Ceuta, luego de arrojarse al mar para alcanzar a nado la costa española desde Marruecos, en medio de una entrada masiva.
Integrantes de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil española rescataron las víctimas en la zona del Tarajal. Advirtieron que la cifra de muertos podría aumentar con el paso de las horas.
Al menos 14 migrantes murieron este jueves en las inmediaciones del espigón del Tarajal, en Ceuta, luego de arrojarse al mar para alcanzar a nado la costa española desde Marruecos, en medio de una entrada masiva.
La embarcación Salvamar Atria rescató el primer cuerpo durante la madrugada y lo trasladó al puerto ceutí. Poco después, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil localizaron otros 13 cadáveres en la misma zona fronteriza.
Los efectivos de seguridad llevaron los restos a las dependencias del puerto pesquero para realizar las autopsias de rigor. Las autoridades confirmaron que la causa principal de los decesos fue el ahogamiento y advirtieron que la cifra de muertos puede aumentar con el paso de las horas.
Frente a la gravedad de los hechos, el Gobierno español resolvió la movilización de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en el perímetro. Asimismo, el presidente Pedro Sánchez viajará a la zona junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La Junta de Portavoces de la Asamblea local manifestó su preocupación por la situación y calificó de "claramente insuficiente" la gestión realizada por el Ejecutivo nacional. Todos los bloques políticos firmaron una declaración conjunta para solicitar medidas inmediatas.
El arco político parlamentario reclamó una acción estatal con la "urgencia, contundencia y dimensión" que requiere una crisis "de esta magnitud". Los representantes señalaron que la llegada de miles de personas generó una "presión sin precedentes" sobre la infraestructura local.
Por último, la institución dirigió un mensaje a la ciudadanía con la recomendación de mantener la "calma, serenidad y confianza" ante el escenario actual. La dirigencia insular concluyó que el territorio sabrá afrontar el problema "con unidad, responsabilidad y determinación".