Video: así quedó el bote tras el vuelco en el que murió un turista en las Cataratas del Iguazú Se trata de unas imágenes que muestran a la lancha luego del accidente que ocurrió del lado brasileño, durante un paseo privado del servicio Macuco Safari. Por Agregar C5N en









El bote pertenece a la empresa Macuco Safari.

Un turista brasileño grabó el momento en el que se observa cómo quedó el bote de Macuco Safari tras el vuelco del lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, por el cual se registró una persona muerta y al menos dos heridos. La víctima fatal se trata de un joven neerlandés que se trasladaba junto a su familia.

En el video difundido en las redes sociales, se vio a una persona sobre unas piedras después del vuelco y el bote volteado junto a distintas lanchas que se encontraban cerca. De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, el accidente ocurrió durante un paseo privado del servicio Macuco Safari.

La embarcación, un gomón, trasladaba al menos a seis integrantes de una familia oriunda de Países Bajos cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, dio vuelta campana en el cauce del río. La información difundida señala que uno de los integrantes de la familia, un joven de 26 años, falleció por causa del accidente.

View this post on Instagram En tanto, las dos personas heridas quedaron internadas en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, según el diario ABC Color. La muerte del joven de 26 años fue confirmada por el gerente de Macuco Safari a la cadena RPC, filial de TV Globo en Paraná.

Las causas del vuelco permanecen bajo investigación. Una vez concluidas las tareas de rescate, las autoridades deberán establecer si el accidente estuvo vinculado con las condiciones del río, una falla mecánica, un error operativo o cualquier otro factor que haya contribuido al hecho. Mientras tanto, el área permanecía bajo control de los organismos de emergencia.

El Macuco Safari es una de las principales atracciones turísticas de las Cataratas del Iguazú y recibe cada año a cientos de miles de visitantes de distintos países. Por ese motivo, el accidente vuelve a instalar el debate sobre la importancia de mantener estándares de seguridad acordes con la magnitud de una actividad que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la región.